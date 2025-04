BenbereVerif : Attention à ce deepfake prétendant montrer une journaliste de l’ORTM faire la promotion d’un médicament

Une vidéo publiée sur Facebook prétend montrer une présentatrice de la chaîne nationale (ORTM) faire la promotion d’un nouveau médicament. Il s’agit d’un trucage par intelligence artificielle.

Une vidéo circulant sur Facebook, publiée le 28 avril par le compte CI lakers, prétend montrer Khadidiatou Koné, journaliste et présentatrice bien connue de la chaîne nationale du Mali (ORTM), dans une intervention télévisée. La séquence de 11mns 10 secondes, vue par 168 000 personnes, montre une présentatrice qui ressemble à Khadidiatou Koné introduire un reportage sur un scandale lié à un propos tenu par Dr Felix Aka. «Un scandale éclate sur internet à cause des déclarations du célèbre Dr Félix Aka. Il a qualifié d’idiots tous ceux qui traitent les problèmes articulaires en 2025 et a sévèrement critiqué les méthodes modernes de traitement de douleurs articulaires», a dit la présentatrice. Toutefois, elle poursuit : «Pendant ce temps, son (Dr Felix Aka) nouveau produit bat des records de vente et a sauvé Eunice Manyanga de la chaise roulante.»

Dans le reportage, on peut voir le témoignage d’une personne qui ressemble à Eunice Manyanga, célèbre chanteuse congolaise : «J’étais au bord du handicap, j’ai passé 3 ans dans une chaise roulante et dépensé des milliers de dollars pour soigner l’arthrite jusqu’à ce que je vois sur Facebook Dr Felix Aka traiter d’idiots ceux qui soignent les douleurs articulaires.»

Le soi-disant Dr Felix Aka, dans son intervention, soutient : «J’ai effectivement traité d’idiots tous ceux qui, en 2025, traitent les douleurs articulaires avec des médicaments […] Nous avons créé une nouvelle formule de gel qui élimine complètement la douleur en 3 jours […] Vous oublierez à jamais l’arthrite et l’arthrose […] ».

Après vérification, il s’avère que cette vidéo est un deepfake, une manipulation réalisée grâce à l’intelligence artificielle.

Que montre la vidéo ?

La vidéo, accessible via ce lien, présente une personne qui ressemble à Khadidiatou Koné, assise dans un décor rappelant celui d’un plateau télévisé. Elle semble s’exprimer sur un sujet d’actualité. Cependant, plusieurs indices visuels et sonores soulèvent des doutes : des mouvements labiaux légèrement désynchronisés avec la voix, une intonation inhabituelle et des coupures abruptes dans le montage. Par ailleurs, à aucun moment, le nom du médicament dont la promotion est faite n’est mentionné tout au long de la vidéo. En revanche à la 2e minute 33 seconde, l’image d’un tensiomètre apparaît, accompagnée d’une musique jusqu’à la fin de la vidéo. Cet enchainement ne présente aucune suite logique pour un reportage de journal télévisé.

BenbereVerif a contacté directement Khadidiatou Koné, la journaliste et présentatrice de l’ORTM dont l’image est utilisée dans cette vidéo. Elle a formellement démenti avoir tenu les propos qui lui sont attribués dans cette séquence. «Je n’ai jamais enregistré une telle intervention. Cette vidéo est une fabrication complète. Comme vous pouvez le voir, les studios de l’ORTM ne ressemblent pas à ce qui est dans la vidéo », explique-t-elle. Elle a également précisé que plusieurs personnes l’ont appelée pour se procurer ces produits dont les vidéos font la promotion.

« Pire, il y a d’autres vidéos dans lesquelles mon image est utilisée sans que je ne sache d’où ça vient», déplore-t-elle. On peut retrouver ces deepfakes sur les comptes Art Experiment et Joel Austin.

Les signes d’un deepfake

En examinant ces 3 vidéos de plus près, plusieurs éléments confirment qu’il s’agit d’une manipulation par IA. D’abord, la désynchronisation audio-visuelle, les lèvres de la présentatrice ne correspondent pas toujours aux mots prononcés, ce qui est un défaut fréquent dans les deepfakes mal maîtrisés.

Ensuite, les anomalies visuelles : des artefacts autour du visage, notamment au niveau des contours, trahissent une superposition artificielle. Enfin, le contexte douteux : le décor, bien qu’il imite un studio de l’ORTM et l’absence du logo de l’ORTM sur la vidéo présente des incohérences, et la promotion de produits douteux qui ne sont parrainés ou corroborés par aucune source officielle.

Ces indices sont typiques des vidéos générées par intelligence artificielle, comme ceux qui permettent de superposer le visage d’une personne sur une autre ou de modifier des propos.

Qui est derrière cette vidéo ?

Le compte Facebook à l’origine de la publication, identifiable par l’ID100079872966451, ne fournit pas d’informations claires sur son propriétaire. Il s’agit d’un profil qui ne semble pas lié à une entité officielle ou à une source crédible. Les motivations derrière ce deepfake restent floues : désinformation, satire ou tentative de nuire à la réputation de Khadidiatou Koné, à Eunice Manyanga et au Dr Felix Aka, tous des célébrités dans leurs pays respectifs. Sans plus d’éléments, il est difficile de trancher, mais l’absence de contexte crédible renforce le caractère suspect de la vidéo.

Toutefois, la vidéo est liée à un compte parodique nommé Gabriel TV qui est basé au Nigéria.

Les deepfakes, comme celui-ci, représentent un danger croissant dans l’espace numérique, notamment au Mali où les réseaux sociaux sont une source d’information pour beaucoup. En usurpant l’identité d’une personnalité publique comme Khadidiatou Koné, ces manipulations peuvent semer la confusion, propager de fausses nouvelles ou discréditer des individus. Ce type de contenu risque d’aggraver la désinformation.

Dr F »lix Aka est un hygiéniste naturothérapeute, qui a une expérience professionnelle de 43 ans comme l’atteste son site web professionnelle. En fouillant sa page Facebook, l’on peut trouver ces séances live et interventions sur les médias ivoiriens et son site web où on trouve ces conférences et débats animés.

On ne trouve aucune trace liée à ce reportage de l’ORTM et la création d’un gel. Sur sa page Facebook, il met en garde contre les arnaqueurs à plusieurs reprises comme on peut le voir dans cette vidéo dans les commentaires.

Par Oumar Sankaré

