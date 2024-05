Ça se passe au Grin : L’éthique et la déontologie du journaliste en question

Les membres du grin estiment qu’il est grand temps pour nos autorités d’organiser le secteur des médias au Mali afin qu’il soit digne de ce nom. Ils regrettent de voir aujourd’hui ce secteur dilué par “du tout-venant”, avec des aspirations autres que celles des journalistes: informer juste, contribuer au changement social par la justice.

Il suffit juste d’avoir un Smartphone et un trépied pour être journaliste. “L’éthique et la déontologie sont bafouées tous les matins ; ce qui fait que la parole d’un journaliste ou son écrit ne pèse absolument rien du tout”, déplorent les membres du grin.

D’après eux, le journalisme est l’activité qui consiste à recueillir, vérifier et éventuellement commenter des faits pour les porter à l’attention du public dans les médias en respectant une certaine déontologie du journalisme. A ce titre, les membres restent convaincus qu’un journaliste doit s’informer, comprendre, informer et faire comprendre.

Au grin, on estime que l’Etat s’est désengagé de la formation des journalistes alors que pour ses membres, c’est à l’Etat de former les journalistes dans l’écriture, la parole et la photo.

A les entendre, quand on n’a pas de bons journalistes, on n’a pas de bonnes informations et quand on n’a pas de bonnes informations, on n’a pas de bons citoyens. Quand on n’a pas de bons citoyens, on n’a pas de bons gouvernants et quand on n’a pas de bons gouvernants, on n’a pas de bonnes décisions et c’est un recul.

Ibrahima Ndiaye

