Les membres du grin pensent que l’ex-Premier ministre de la transition de 2012, Cheick Modibo Diarra, candidat à la présidentielle de 2018, n’est visible que lors des élections présidentielles. Ils estiment que c’est seulement au moment des élections présidentielles que le Président du Rassemblement pour le Développement du Mali (RPDM) se pointe au Mali pour faire campagne.

Où est donc passé Cheick Modibo Diarra, l’homme de la Nasa ? Va-t-il réapparaitre lors de la prochaine élection présidentielle de 2022 ? En tout cas, les membres du grin le désavouent désormais. Pour eux, c’est quelqu’un qui n’a besoin des gens qu’à l’approche des élections. Les membres espèrent ne plus rentrer dans ce genre de jeu politique. En effet, après la présidentielle de 2018, l’ex-candidat ne s’est plus fait sentir. Il est perdu de vue, malgré les situations difficiles que traverse le pays.

Pourtant, M. Diarra avait gagné l’estime des membres du grin en 2018. Cet ancien de la Nasa disposait d’une aura et d’une influence particulière auprès de l’électorat malien. Les membres le voyaient comme l’un des principaux outsiders derrière le duo de favoris IBK et Soumaïla Cissé. Il était le candidat le plus convoité à l’époque et avait même bénéficié du soutien d’un allié de poids, Moussa Mara, l’ancien Premier ministre d’IBK non moins président du parti Yelema. Cheick Modibo Diarra était arrivé quatrième au premier tour de la présidentielle. Cependant, aujourd’hui, les membres déplorent sa disparition sur les radars. Pour eux, en bon politicien M. Diarra devrait se manifester le plus souvent comme le fait toujours Moussa Mara, Soumeylou Boubèye Maïga, Aliou Boubacar Diallo, entre autres. « La politique ce n’est pas seulement lors des échéances électorales, c’est une activité de tous les jours », estiment les membres.

Ibrahima Ndiaye

