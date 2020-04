Le chef de file de l’opposition, Président de l’Union pour la démocratie et la République (URD), qui s’est fait enlever depuis le 25 mars par des hommes armés, malgré sa réélection dans son fief de Niafunke dès le premier tour des élections législatives, n’est plus vraiment un champion avec ses petits 19 collègues désormais sur la liste des élus de son parti à l’Assemblée nationale même s’il a gagné un siège de plus par rapport à la législature sortante où il en 18.

Soumaïla Cissé, retenu par ses ravisseurs, ne peut se faire entendre, cela s’entend. Mais, au sein de sa formation, personne ne donne de la voix alors que la sixième législature se prépare à occuper les bancs de Bagadadji.

Me Demba Traoré, le dix-neuvième élu du parti, porte-parole du parti est occupé par la situation d’otage du président de son parti. Iba Ndiaye, était, semble-t-il sous confinement. Alors on se demande qui étaient ces gens qui voulaient organiser une marche de soutien vendredi dernier alors que la situation de crise causée par le Covid-19 avait imposé l’interdiction de tout regroupement de plus de 50 personnes, donc l’interdiction ipso facto de toute manifestation publique.

A l’URD on rit de l’initiative. Et pourtant le buzz a été provoqué par des personnes très proches de la direction du parti. Finalement, l’idée a été abandonnée sans explication aucune. Mais on devinera qu’elle était des plus saugrenues.

Soumi n’est plus champion et c’est l’Adema qui le lui dira. Avec ses 22 élus, le parti africain pour la solidarité et la justice, l’Adema-Pasj, qui a échappé à une énième scission à la faveur de la dernière présidentielle (les partisans d’un suivisme derrière IBK et ceux de la présentation d’une candidature propre ont dû mettre un bémol pour éviter la déchirure fatale) vont certainement se retrouver et décider si le parti reste dans la majorité, ce qui est peu probable, s’il décide d’occuper les bancs de l’opposition. Dans ce deuxième cas de figure, probabilité la plus forte en ce moment au regard des frustrations subies par nombre de cadres de la direction du parti par leur partenaire du RPM ou par le Président de la République lui-même, les Abeilles raviront à Soumaïla Cissé, son fauteuil et son titre de chef de file de l’opposition malienne.

Le champion de l’URD est réduit au silence. Et ce sont des voix insignifiantes qui se lèvent pour lui pour initier des pétitions par-ci, des lettres ouvertes par là. A part Choguel Kokala Maïga du MPR qui a fait une sortie impertinente sur les antennes de radio France internationale se demandant si véritablement le gouvernement même veut la libération du chef de file de l’opposition puisque la commission annoncée jusqu’ici n’existe que sur le papier et qu’à part son président on ne sait pas qui en sont les membres qui la composent, ni quelles sont les missions à elle assignées et encore moins les moyens dont elle dispose pour ce faire.

Voilà exactement des signes révélateurs qui en disent long sur la chute de l’étoile de Soumi cachée par le Coronavirus qui occupe tous les esprits en ce moment.

Olivier Haudet

Commentaires via Facebook :