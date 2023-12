Chronique du jour : La pyramide de Maslow (2)

Nous avons tous des besoins. Ils sont différents d’un individu à un autre. Ils découlent d’un manque que le corps et l’esprit demandent. Mais les questions qui se posent sont de savoir : est-ce que ces besoins ont les mêmes caractéristiques et se manifestent de la même manière ? Quel besoin est prioritaire par rapport à l’autre ? Dans notre chronique du jour, nous tenterons de comprendre les différents besoins d’un individu en fonction de leur importance.

3-Les besoins d’appartenance

Les besoins demandant l’affection et l’appartenance constituent le troisième niveau de la pyramide de Maslow. Il s’agit des besoins qui prônent la reconnaissance et l’appartenance à un cercle social. Si un homme ou une femme estime que son environnement lui procure une protection suffisamment élevée pour garantir sa survie, il ou elle éprouvera automatiquement le désir d’être reconnu comme étant un membre à part entière d’un groupe, de communiquer et d’être écouté par les autres.

Très engagé dans les activités humanitaires, M. HAIDARA décide d’intégrer une association de jeunes qui œuvre pour la propreté de la Cité. Ce besoin d’appartenance ne pourra être assouvi qu’à travers son adhésion à cette association et les contributions qu’il apportera quant à l’atteinte des objectifs fixés.

4- Les besoins d’estime

Dès qu’un individu ressent le sentiment d’appartenance à un groupe, il souhaite généralement renforcer son estime de soi. Le quatrième niveau de la pyramide des besoins montre qu’après les besoins d’appartenance, la principale source de motivation d’une personne est celle d’assouvir ses besoins en reconnaissance. Il s’agit de s’affirmer et d’être reconnu par un travail ou une idée scientifique etc. Le besoin d’estime prône la reconnaissance d’un groupe ou d’une personne vis-à-vis d’une autre à travers sa contribution.

Ainsi, M. HAIDARA souhaite par exemple s’investir davantage dans la vie de la société où il travaille et dans le développement de sa structure professionnelle pour que ses pairs et ses supérieurs hiérarchiques l’apprécient. Pour assouvir ses besoins d’appartenance à l’entreprise, il souhaiterait occuper un poste à hautes responsabilités, un espace de travail luxuriant ou tout simplement que ses supérieurs soient juste satisfaits de son travail et lui témoignent leur reconnaissance.

5- Les besoins d’accomplissement

Il est difficile d’expliquer la réalisation de soi par des exemples concrets, car il s’agit entre autres du besoin : d’augmenter ses connaissances et ses compétences ; de s’épanouir ; d’atteindre des objectifs personnels ; de développer certains types de valeurs etc.

Etant un éternel assoiffé de savoir, M. HAIDARA souhaite approfondir ses connaissances. Diplômé d’un Brevet de Technicien Supérieur (BTS) en Comptabilité, il décide de s’inscrire à l’Université pour commencer le cursus d’expertise en comptabilité à travers le programme qui suit : Diplôme de Comptabilité et de Gestion (DCG) Licence, ensuite poursuivre avec le Diplôme Supérieur de la Comptabilité et Gestion (DSCG) au Master, pour enfin boucler ledit programme par le Diplôme D’Expertise Comptable (DEC). Nous verrons que le besoin d’accomplissement de notre cher M. HAIDARA ne pourrait être assouvi qu’à travers la validation de ce programme d’expertise comptable

Ce besoin est un rêve, un objectif personnel qui doit être bien travaillé pour pouvoir atteindre l’objectif fixé.

