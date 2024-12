Les soliloques d’Angèle : Que vaut la pension de retraite ?

En pensant au travail, cette question a fait tilte dans ma tête. Que vaut réellement la pension retraite pour laquelle nous travaillons si longtemps ?

J’avoue que je ne m’en inquiétais pas au début de ma carrière professionnelle et nous sommes nombreux à travailler sans se poser de question. Est-ce que ça vaut le coup de se réveiller et de courir tous les jours au travail, en espérant compter sur une pension retraite plus tard ; ou est-ce plus intéressant d’ouvrir et de gérer son propre business en espérant en manger les fruits futurs ?

Au Mali, le code de prévoyance sociale a prévu 3 types de cas en ses articles 151 à 154 : la pension retraite pour ceux qui ont cotisé, durée rallongée à 13 ans actuellement ; la pension pour les veuves et orphelins en cas de décès du conjoint assuré ou retraité ; la pension de solidarité aux vieux travailleurs de plus de 53 ans qui n’ont pas cotisés 13 ans. Pour plus de détail voir aussi sur le site officiel suivant : https://demarchesadministratives.gouv.ml/

Nous sommes formatés depuis le bas âge avec la maxime “l’homme doit travailler pour vivre”. Certaines connaissances ont eu des carrières remarquables et à la retraite touchent une pension dérisoire, ne permettant pas de joindre les deux bouts ; d’autres vivent à la solde de la famille, fait qui semble logique de nos jours. Se pose la question de la juste valeur de la pension retraite (même revalorisée) !

Il n’est pas rare de voir des retraités devenir consultants, conseillers, formateurs, car plus de temps libre et moins d’argent ça fait peur face aux besoins quotidiens ! De même certains demeurent encore les pourvoyeurs de fonds de leurs familles avec des enfants, dont certains adultes, qui sont au chômage. D’autres prennent des crédits bancaires pour les fêtes, crédits adossés à leurs pensions pour pouvoir réaliser des dépenses à fort budget, mais se pose rapidement le problème de l’endettement non contrôlé.

Nous ne doutons pas que la Fédération nationale des associations des retraités (Fnar) du Mali et la Coordination nationale des associations des retraités régis par l’INPS (Conari) travaillent sur les problématiques liées à la retraite ; et nous l’espérons sur la cotisation due au titre du régime de l’assurance maladie obligatoire (Amo) à la charge des pensionnés, fixé à 0,75 % (retraités et veuves) ; oui à la retraite on cotise encore à l’Amo !

Une plateforme ouverte serait un grand moyen de sensibiliser et d’informer sur la retraite ainsi que de recueillir les avis, ressentis, et recommandations de ceux qui vivent ces moments difficiles financièrement, psychologiquement et physiquement ; surtout que nous nous acheminons vers cette étape.

Parce que c’est notre Mali.

Muriel Jules

