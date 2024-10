Lettre à grand-père : La nature aussi extrémiste ?

Cher grand-père, la nature deviendrait-elle aussi extrémiste chez nous ? Pourquoi sévit-elle à bout quand il fait chaud, il pleut et sûrement, quand il fera froid ? Pour cet extrémisme violent chez même la nature sur la terre malienne ? Que passa ? Qu’a subi ou vécu la nature pour qu’elle aussi entre dans la danse par tout ce qu’elle apporte ?

Oui grand-père, on a vécu la canicule. Le bilan macabre est indicible. Nous sommes allés jusqu’à enterrer des êtres chers la nuit. La chaleur était à l’extrême. Du rarement vu. Cher grand-père. Et maintenant, nous vivons l’inondation. L’eau déborde et dévaste. Elle emporte avec elle joie et bonheur. Des familles, des enfants et des femmes. Quel ravage !

Oui cher grand-père, aujourd’hui, l’inquiétude est nationale. L’eau est en train de dévaster des champs. Elle est en train de détruire des routes et des maisons. Elle laisse derrière elle des femmes sans vivre, des enfants sans abri, des chefs de famille bredouilles et sans espoir. L’eau à ce jour bloque même l’avenir. Des doutes planent sur les conditions de l’année scolaire.

Oui grand-père, pourquoi la nature se radicalise chez nous ? Les soupirs des victimes d’injustice ont-ils rempli notre ciel pour que la nature nous renvoie chaleur et hivernage infernaux et destructeurs ? Qu’est-il arrivé à la grande nature pour qu’elle s’en prenne ainsi à ses fils et ses filles. Pourquoi cet extrémisme violent ? Pourquoi tout ce calvaire ?

Qu’avons-nous fait ? Quel mal avons-nous fait à dame nature ? Qui a fait ce mal ? Une décennie de guerre et d’insécurité. Plus on espère le bout du tunnel, plus on s’aperçoit que l’horizon n’est pas pour demain. Une rébellion accouche du terrorisme international qui se communautarise. Comme si ça ne suffisait pas, une crise politique chamboule tout.

Oui grand-père, une crise politique qui finit par renverser la pyramide. Hélas ! Tout prend une autre tournure. Les Maliens sont divisés entre “Fassoden djougou” et “Fasoden gnouman”. Oui quand tu es d’accord avec la marche quelles que soient les conséquences, tu es patriote. Celui qui n’est pas d’accord, apatride. Les mêmes Maliens ! Du jamais vu !

Insécurité, crise et instabilité politique avaient déjà fait subir ses conséquences et renforcée par le repositionnement géopolitique. Ensuite vient la crise énergétique. Et maintenant, des inondations. A quand tout ce cauchemar va prendre fin. Cher grand-père, qu’avons-nous fait à la grande nature ? A mardi prochain pour ma 271e lettre de clarification. Inch Allah !

