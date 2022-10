Cher grand-père ! La Commission de Rédaction de la nouvelle Constitution a terminé son travail. On a tout mis dedans ! Le Président, le gouvernement, les députés, les Sénateurs, et même l’Armée. Oui ! Grand-père ! On lui a attribué tout un chapitre. Les militaires sont contents hein ! Ce sont eux qui font les coups d’Etat. Ce sont eux aussi qui ont mis en place la commission. Ils méritent au moins. D’être constitutionnalisés. Sinon, c’est les oublier. Ou bien ? La Commission a fini sa rédaction et on a publié partout sur Facebook et Whatsapp ! Diantre !

Si tu n’es pas sur Facebook, tu n’as pas de Whatsapp, tant pis, tu ne liras pas notre Avant-projet. Si les membres de la Cour suprême et la Cour constitutionnelle, ont eu l’Avant-projet ? Diantre ! Qui t’a dit qu’ils font la différence entre celui qui est élu et celui qui est venu par les armes. Même demain si quelqu’un d’autre rentre chez eux après un contrôle sur l’ORTM, le palais, l’armée et l’administration, ils le font jurer et le déclarent président-chef de l’Etat. C’est une jurisprudence pour eux. Donc pas la peine, qu’ils le lisent.

Si l’Agence nationale de la Sécurité d’Etat aussi l’a lu? L’Avant-projet. Certes grand-père, je sais que c’est difficile de sécuriser ce que tu ignores, mais au Mali, la Sécurité d’Etat sécurité des hommes et non des institutions. Non grand-père, elle s’en fiche pas mal au Mali. Ici, c’est quand le ministère de la Sécurité est lourd pour toi, qu’on te confie la sécurité de toutes les institutions et de tous les organes. Le boulot se limite à savoir combien d’appel X et Y ont reçu et non de voir qu’est ce qui peut stabiliser ou déstabiliser le pays. On passe.

Le procureur général près la Cour suprême, s’il l’a lu ? Non grand-père, au Mali, il est de la Cour suprême et en même du ministère de la Justice. Au lieu d’être le garant supérieur de l’Ordre et de la Loi, ici, tout ressemble à un docile exécutant de l’exécutif. Même s’il l’a lu, il pourrait être très content de voir une Armée constitutionnelle. Il aurait oublié son réquisitoire qui doit-être un ordre pour celui que lui-même, il envoie en mission. Donc pas la peine. Même s’il l’a lu, il va juste applaudir.

Le Chef d’Eta major général des Armée, s’il l’a lu à son tour ? Grand-père, jusqu’à présent nous, nous n’avons pas compris qu’il faut des institutions fortes à la place des hommes forts. Du coup, on élabore tout pour avoir un supra homme président et ses exécutants. La séparation des pouvoirs n’est jamais totale. Encore moins la décentralisation. Au lieu d’une couverture territoriale de développement, de justice, d’éducation, de services sociaux de bases, de représentativité de l’Etat, nous avons opté pour un retour militaire et seulement militaire. Bamako reste le foyer.

Cher grand-père, tout ce que je sais, ils ont fini l’Avant-projet et ils l’ont balancé sur les réseaux sociaux, allez-y le trouver là-bas. C’est ça le fameux « Malikura ». La mort du sacré et de l’auguste. C’est la Rue. Partout et dans tout. C’est la République sur facebook et dans Whatsapp. C’était ma 42ème lettre et à mardi prochain. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

