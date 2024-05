Lettre a grand-père : Mémorandum de l’oubli ?

Oui cher grand-père, je le disais, il y a un bon moment, qu’il fallait écrire l’histoire du Mali. Surtout celle que nous vivons aujourd’hui. Sinon pour des ambitions politiques et autres raisons égoïstes, certains vont donner d’autres faits et flatter des balivernes. En cela, résident, les perditions et toutes les pertes de valeurs.

Oui grand-père, réécrivons nos Mémorandums. Écrivons ce qui se passe ici et maintenant. Que personne ne falsifie l’histoire ! Sans adverbe ni adjectif qualificatif. Oui grand-père sans aucun jugement personnel ni de valeur. Ecrivons les vrais Mémorandums sans aucune manipulation ni dérives !

En 2020, face à une situation qui était très difficile, des actions devraient être menées pour pousser le gouvernement et le régime à prendre de bonnes décisions et orientations. Mais non, certains politiques maliens ont donné la main à des religieux et ont décidé de faire tomber les institutions.

Oui grand-père ! La Constitution de 1992 ne peut pas dire que le coup d’Etat est un crime et qu’un Mémorandum glorifie cela. Non ! Grand-père, la désobéissance civile est faite pour qu’un président prenne ou revienne sur une décision quand la République est menacée. Une désobéissance civile pour faire démissionner est une insurrection populaire.

Oui grand-père ! Devant nous tous, ici, c’est un remaniement ministériel frustrant d’aucuns qui a mis fin à la transition civile. Devant nous tous, le CNSP a eu peur de la Cédéao et s’est marié avec le M5-RFP pour l’y échapper. C’est devant nous tous que d’aucuns ont jadis flatté la France et Damian Boiteux ici. Nous sommes de témoins vivants.

Oui grand-père, nous nous rappelons tous, c’est à la vieille de 2023 que le discours du président de la Transition lui-même a changé d’ordre politique. Le discours du 22 septembre 2022 respectait encore l’organisation sous-régionale, le délai de la Transition et l’élection. Nous savons beaucoup de choses et nous fûmes là observateurs.

Aucun Mémorandum ne falsifiera l’Histoire. La guerre d’occupation entre la France et la Russie, devant nous ici, ne sera détournée pour aucune glorification. C’est un droit de changer de partenaire, peut-être une bonne politique mais il n’y a rien de grand à cesser de se prosterner à l’ouest pour continuer à l’est. L’Histoire ne s’est pas arrêtée. Elle continue.

Nous savons que le peuple a été dupé. Nous l’avons dit depuis le début des hostilités. Le peuple sait ce qu’il veut, mais amener le peuple à avoir ce qu’il veut, relève du génie d’élites. Il n’est point question de retourner la solution au peuple, c’est au génie du sommet de trouver le bon chemin. Celui de la paix, de la sécurité et du développement pour le Mali.

Oui ce chemin qui se cache derrière la vérité, la justice et le travail. Ce chemin qui se cache derrière l’élection, la démocratie et l’institutionnalisation de notre Etat. Point besoin d’hommes forts aussi éphémères qu’un coucher du soleil. Oui ce chemin qui n’attend que la science (lumière), le travail (dévotion) et la justice (morale).

A mardi prochain pour ma 250e lettre. Inch’Allah !

Lettre de Koureichy

Commentaires via Facebook :