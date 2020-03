Cheick Oumar GADJIGO dit le Chah est le porte étendard du Collectif des Associations pour le Développement du Mali(C.A.D.M). Il défendra les couleurs du collectif lors des élections de député à l’Assemblée nationale du Mali.

Le Chah a les faveurs des pronostics à cette étape de la campagne car,il a le soutien de plusieurs associations de femmes, de jeunes etc. Cheick Oumar GADJIGO a fait des réalisations énormes en commune III du district de Bamako à savoir des forages, des puits à grand diamètre, l’aménagement des aires de maraîchage, le financement de microprojets pour les femmes, des pavages de rues etc.

Il fait des œuvres charitables et humanitaires pendant les périodes de soudure, les mois de la solidarité, des fêtes de tabaski et de ramadan. Il fait partie des solutions aux problèmes de la Commune III du district de Bamako. C’est un candidat qui a l’esprit d’écoute et le sens de partage raison pour laquelle il est accompagné et soutenu par les populations de la CIII. Le Chah n’a pas attendu ce moment pour se mettre au service des populations de sa commune. Celles-ci sont derrière lui pour qu’il puisse remporter les élections législatives dès le 1er tour. En ce moment, ilest en train de sillonner tous les quartiers de la Commune III.Partout où il est passé, les militants l’ont assuré de la victoire dès le 1er tour.Selon certaines indiscrétions,Elhadj Cheick Oumar GADJIGO n’est qu’à un pas de l’hémicycle et le chemin est déjà tracé pour qu’il fasse partie de la 6ème législature.

Bonne chance à Elhadj Cheick Oumar GADJIGO dit Le Chah!

Mamadou SISSOKO

