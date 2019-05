Adema-Pasj a commémoré son 27ème anniversaire ce samedi 25 mai 2019 au siège national du parti, à Bamako-Coura. C’était sous la présidence du Pr Tiémoko Sangaré, président du parti. Une occasion pour ce dernier d’appeler les Maliens à un rassemblement et à regarder ensemble vers l’avenir et construire notre Mali.

Couplée avec la remise d’attestations aux jeunes des régions de Sikasso et Ségou formés en informatique, le 27ème anniversaire du parti des abeilles a été célébré avec faste. A cette occasion, le président de l’Adema-Pasj, Tiémoko Sangaré, a invité les Maliens à l’unité et cohésion sociale. Un devoir moral et patriotique de tout bon citoyen pour la construction d’un Mali meilleur et prospère.

A l’entame de ses propos, le président Sangaré a d’abord remercié avec fierté ses camarades qui, contre vents et marées, ont su garder leur calme, leur sang-froid, leur dignité et leur fidélité pour administrer de la plus belle manière une leçon d’engagement politique.

En ce qui concerne la vie de la nation, le président reste convaincu que les fondements de l’Unité nationale, de stabilité politique et des chances de développement du pays sont mis à rudes épreuves depuis déjà quelques années. « Il nous faut nous ressaisir, sortir des contingences partisanes étriquées et converger ensemble vers un objectif commun : le sauvetage de notre Nation », recommande-t-il.

Pour faire face aux enjeux et défis, Tiémoko Sangaré, estime qu’on doit aller à un vaste rassemblement qui implique d’abords tous ses camarades militants et sympathisants. Puis toutes les forces politiques, sociales, citoyennes ainsi que toutes les personnalités qui partagent avec eux les mêmes ambitions pour le Mali. Certes les défis à relever sont si lourds, mais Tiémoko croit qu’il est possible de les relever dans le rassemblement, l’unité et la cohésion.

Pour terminer, il a rappelé que le combat politique n’a de sens s’il conduit à la satisfaction des besoins des populations et à la consolidation de la nation.

Notons que la cérémonie s’est terminée par la remise des certificats de participation à la formation en informatique des jeunes du parti des régions de Sikasso et Ségou. Une œuvre d’une semaine durant laquelle les participants se sont familiarisés avec les logiciels tels que Word, Excel, PowerPoint, Windows et Officine.

Oumar SANOGO

Commentaires via Facebook :