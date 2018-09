Mes chers amis,

Conformément à la tradition républicaine et en application de l’article 38 de la Constitution de notre pays, j’ai remis, ce mardi 4 septembre 2018, à Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République, Chef de l’Etat, ma démission ainsi que celle des membres du gouvernement.

J’ai saisi l’occasion pour remercier le Président de la République pour la confiance qu’il a placée en ma personne, le 30 decembre 2017, pour servir le Mali à un moment si particulier de l’histoire démocratique de notre pays. Je lui ai également réaffirmé ma disponibilité à servir le Mali.

Recevant ma demission et celle du Gouvernement, le Président de la République m’a remercié pour la Loyauté et le sens élevé du Devoir, dans un contexte marqué par des epreuves et défis importants.

Le président de la République, tout me félicitant pour les résultats obtenus au service du Pays, m’a aussitôt renouvelé sa confiance en me reconduisant dans mes fonctions de Premier ministre. A cet titre, il m’a chargé de former une nouvelle équipe gouvernementale.

À cette occasion, je mesure le poids des responsabilités et l’ampleur des attentes de notre peuple vis à vis du gouvernement.

Je voudrais en cette circonstance adresser mes sincères remerciements au Président de la République pour sa confiance et lui donner l’assurance de ma disponibilité constante et de mon ferme engagement à poursuivre, sous son autorité, l’oeuvre de redressements de notre pays et la concretisation du projet de société sur la base duquel le peuple malien lui a renouvelé sa confiance pour un un second quinquennat.

Soumeylou Boubeye Maiga.

