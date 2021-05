Commune de Sitakily : Le maire principal Alphousseni Sissoko et 3 collaborateurs arrêtés

Pour «malversations financières et détournement des fonds publics», le maire principal de la commune rurale de Sitakily (Kéniéba/région de Kayes), Alphousseni Sissoko, a été arrêté par le pôle économique et financier de Bamako avec trois autres de ses collaborateurs. Il s’agirait de Mamadou Fadiga (son adjoint), l’ex-régisseur Dialy Cissé et le secrétaire général Abdoulaye Mounkoro. Ils sont accusés d’avoir détourné plus de 2 milliards de francs CFA.

Accusés par le pole économique et financier de Bamako d’avoir détourner plus de 2 milliards de francs CFA, ils ont été arrêtés le 29 avril 2021 et seraient déjà placés sous mandat de dépôt à la maison centrale d’arrêt de Bamako.

Cette affaire avait été déclenchée en 2019 au niveau du pôle économique et financier de Kayes. La Cour suprême s’est saisie du dossier en octobre dernier. Ces responsables de la mairie de Sitakily sont poursuivis pour des malversations financières commises entre 2017-2020 dans la gestion des fonds de la commune.

Située dans la plus grande partie de l’une des zones aurifères du Mali, la mairie de Sitakily enregistre chaque année un budget conséquent pour le paiement des patentes qui lui sont allouées par deux mines, dont SOMILO à Loulo et UNDERGOLD à Tabacoto. Le budget annuel de la mairie de Sitakily est estimé à plus de 3 milliards de F CFA pour la réalisation de ses activités, notamment pour le développement de la localité.

Oumar Alpha

