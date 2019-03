C’est parti pour la révélation des noms des « 1600 fonctionnaires les plus corrompus » au Mali par le président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly. Le premier nom à être dévoilé, c’est celui du président de la Cour Suprême, Nouhoum Tapily. Le 1er responsable du patronat malien semble être déterminé à aller jusqu’au bout dans ce combat contre la corruption. Qui va donc être la 2e de cette longue liste ? On le saura, certainement, dans quelques jours à l’allure où vont les choses !

Le combat de Mamadou Sinsy Coulibaly contre la corruption commence à porter fruit. Il ne désarme pas contre les fonctionnaires qui sont, selon lui, pilleurs de ce pays, et s’engage à libérer le secteur privé malien. « J’ai été en prison parce que j’ai libéré le Journalisme dans ce pays. J’ai libéré la presse écrite dans ce pays, j’ai libéré la presse orale dans ce pays et je vais continuer à libérer le secteur privé tout entier si Dieu me donne la force et la puissance », a-t-il pris l’engagement devant Dieu et les hommes.

Le président du CNPM a profité de cette conférence-débat pour dévoiler le 1er nom sur les « 1600 fonctionnaires les plus corrompus » au Mali. Ce fonctionnaire, c’est le président de la Cour Suprême du Mali, Nouhoum Tapily. Sans crainte, Mamadou Sinsy Coulibaly ne fait pas cadeau à ce magistrat et n’a pas manqué de mots pour le qualifier. « Aujourd’hui, je vais commencer par le premier nom du fonctionnaire le plus corrompu, le plus dangereux, un meurtrier reconnu de tous, un arnaqueur notoire, un racketteur qui a racketté nos entreprises, un individu infâme, la vertu, l’honneur et la dignité, il ne sait pas ce que sait. C’est Monsieur le président de la Cour Suprême, Monsieur Nouhoum Tapily. C’est le plus grand danger de la République», a-t-il déclaré à la grande surprise des citoyens. Le PDG de Kledu n’en décolère et demande le départ de ce dernier : «Il faut demander les points de vue des avocats, il a détruit le métier d’avocature dans ce pays, il faut demander les magistrats leurs points de vue sur son comportement. On va lui demander de partir de lui-même. S’il ne le fait pas, on a les moyens de le faire. Vous avez obligation de m’accompagner dans cette tâche, si j’échoue, la corruption va continuer encore et il ne fera pas bon de vivre dans ce pays»

D’autres noms seront-ils dévoilés ?

Après cette étape, ce que souhaitent pas mal de citoyens maliens, c’est de découvrir les 1599 Fonctionnaires restants. Mamadou Sinsy Coulibaly va-t-il continuer cette révélation ? En tout cas, il doit continuer cette révélation pour rassurer ceux qui estiment que son combat contre Tapily est un règlement de compte.

Ce qui est sûr, cette révélation va faire trembler beaucoup de hauts fonctionnaires milliardaires. Même si c’est la panique dans leur camp, la population est quand même impatiente de connaitre celui qui suit le président de la Cour suprême.

Il est important de signaler que sur les réseaux sociaux, les pétitions ont commencé à être signées pour demander la démission de Nouhoum Tapily. D’autres ont créé déjà des hashtags #BalanceTonCorrompu pour inciter le responsable du patronat à balancer les autres noms des corrompus de la république.

Boureima Guindo

