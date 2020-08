Lutte contre la corruption : une Signature entre la société civile (CPLG) et la CENTIF et la Cellule de lutte contre le blanchissement d’argent a été scellée

Le 5 août 2020, l’hôtel Radisson a abrité la cérémonie de signature de convention de partenariat entre les communautés de pratique en matière de lutte contre la corruption au Mali ( CPLG) et la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF), et la Cellule pour une lutte efficace contre le blanchissement d’argent.

maliweb.net – En unissant leurs actions, les parties prenantes comptent intensifier les actions en faveur de la lutte contre la corruption en réduisant l’espace d’opération des délinquants financiers. En effet, selon la présidente de la CPLG, Traore Mariétou Senou, face à l’ampleur du phénomène et ses innombrables méfaits dans le développement socio-économique, les deux structures ont jugé opportun de mettre en synergie leurs actions centrées sur la lutte contre la corruption pour plus de résultats. Et elle est appuyée dans ses propos par le président de la CENTIF Moumoune Guido qui a fait un fort plaidoyer pour une bonne gouvernance excepte de toute note de délinquance financière. Selon ses dires il est nécessaire de débattre de la corruption, de la délinquance financière et de mener une lutte implacable contre les auteurs de tels actes. En effet nul n’ignore les méfaits de phénomène dans la société.

Et rappelant l’arsenal existant sur différentes échelles servant à combattre la pratique, Monsieur Moumoune Guido insiste sur l’importance d’un travail collégial dans la lutte avec l’engagement individuel et collectif de l’ensemble des citoyens. En plus le président de la CENTIF plaide afin d’asseoir une morale financière à échelle mondiale, chose qui selon lui va réduire l’espace d’opération des délinquants financiers. Un avis conforté par le représentant du Bureau du Vérificateur Général et apprécié par le représentant du ministère de la Justice et Garde des Sceaux qui, d’ailleurs, a félicité l’initiative de ces parties signataires, une société civile fortement engagée dans la lutte contre la corruption, contribuant ainsi aux efforts du Gouvernement pour le grand bien de la justice.

Khadydiatou SANOGO/Maliweb.net

