Pôles judiciaires spécialisés : Les brigades équipées de véhicules de terrain

En guise de soutien à la lutte contre l’impunité, la corruption et autres délinquances, le Président de la Transition a offert six véhicules flambant neufs aux Brigades des trois Pôles Judiciaires Spécialisés du ministère de la Justice et des Droits de l’homme.

Pour le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, ce geste «traduit» l’engagement «indéfectible» du Président de la Transition à soutenir la justice et à renforcer ses capacités opérationnelles. Rappelant le rôle crucial joué par les Brigades des Pôles Judiciaires Spécialisés dans la lutte contre les fléaux qui minent la société malienne, Mamoudou Kassogué estime que «ces chevilles ouvrières de notre système judiciaire accomplissent une mission d’une importance capitale dans la lutte contre la corruption, la délinquance économique et financière, le terrorisme et la criminalité transnationale organisée».

Pour sa part, le Directeur des Finances et du Matériel du département, Moussa Kissima Traoré, a exprimé sa satisfaction de remettre ces véhicules aux Brigades des Pôles Judiciaires Spécialisés. “C’est pour moi un immense honneur de participer à cette cérémonie qui marque un tournant important dans la lutte contre l’impunité au Mali”, tout en rassurant l’engagement de sa Direction à «veiller à l’utilisation adéquate de ces véhicules et à leur entretien régulier».

Des bénéficiaires “auréolés” et “engagés”

Le porte-parole des Pôles Judiciaires Spécialisés a, au nom des bénéficiaires, exprimé sa profonde gratitude au Président de la Transition et au ministre de la Justice pour ce don précieux. “Cette dotation arrive à point nommé, car elle nous permettra de mieux accomplir notre mission dans le cadre de la lutte contre l’impunité”, a-t-il déclaré.

