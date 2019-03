La crise politico-sécuritaire que traverse le pays pourrait donner des élans de récupération à certains acteurs du landernau national

– Maliweb.net – Le président du parti FARE ANKA WULI, l’ex-Premier ministre Modibo Sidibé ne cesse désormais de courir comme lancé dans une course de marathon ? Dans la perspective de 2023 ? Nul ne saurait écarter cette hypothèse, dans la mesure où la semaine qui vient de s’écouler à révélé à l’opinion que le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga sera dans la course. Modibo Sidibé voit-il alors en le chef du gouvernement un autre concurrent à la succession d’IBK à Koulouba, en plus de Soumaïla Cissé ?

Ce qui est sûr, c’est que le leader des FARE vient d’allumer ses phares à la recherche de solution à la crise multidimensionnelle que vit le pays. On le voit partout, rencontrant les acteurs politiques de la société civile des grins, des femmes … pour exposer ses analyses.

Ainsi, à la tête d’une délégation de son parti pour échanger avec le président de l’association des amis de la langue et de la culture peule, Tabital Pulaku. , après, le criminologue piqué par le virus de la politique était au Haut Conseil islamique du Mali, auparavant à la CODEM, au PRVM Faso Ko, au CNID et partout ailleurs ! Il ne cessera de gloser sur son « dialogue national refondateur », comme une idée portant sa marque personnelle. « On est en train de détruire le Mali, la refondation de l’Etat est indispensable pour une sortie de crise », clame-t-il dans sa course effrénée. Sauf que la course et les simples discours pourraient être insuffisants pour régler le mal malien. Dans ce contexte, plus d’un se demande ce qui fait courir tant le leader des FARe Anka Wuli.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :