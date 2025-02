Démission à Fusi Mali: Le vice-président claque la porte

L’élu local, Hamadoun Daou, ne s’est pas contenté de mettre un terme à son appartenance au parti qui figure parmi les grands soutiens de la Transition. Il a également créé sa propre formation et même intégré une plate-forme émergente avec ses nouvelles couleurs politiques.

Coup dur pour Fusi-Mali, qui perd un poids lourd et non moins leader politique doté d’une solide base. Il s’agit du conseiller municipal Hamadou Daou, qui siège à la mairie de Konna. Le démissionnaire évoque des raisons personnelles, selon nos sources, consécutives notamment à des divergences d’approche sur les objectifs de 2025. C’est du mois, rapporte-t-on, le contenu d’un courrier déposé par voie d’huissier pour consacrer le divorce.

La base de ce dernier n’a pas traîné pour inviter son leader à créer un cadre pérenne, ce qui va donner naissance à la Coalition Africaine pour la Démocratie (CAD) avec le slogan suivant : “Ensemble pour le Mali”. S’inspirant du sang versé par les martyrs africains, qui se sont battus pour la souveraineté des nations africaines, le blanc qui incarne la paix et les Rayons de soleil qui symbolisent l’unité africaine, il a déjà commencé l’occupation le terrain. En témoigne sa présence fracassante au lancement de Mali Horizons 2035, une plate-forme où il siège au compte de la CAD à peine portée sur les fonts baptismaux. Un choix qu’il a justifié, lors du meeting de Mali Horizon en Commune 2, par le choix affiché de cette plateforme à l’armée nationale et à l’unité entre fils du Mali. Hamadoun Daou a aussi confié que lui et ses alliés se projettent sur les dix prochaines années pour répandre autrement et souverainement le Mali Kura.

Quoi qu’il en soit, cette démission aura des incidences politiques évidentes à Konna où des adhésions massives semblent s’annoncer, ainsi que sur d’autres localités du pays où l’engagement humanitaire du démissionnaire le rapproche de nombreux concitoyens.

I KEÏTA

Commentaires via Facebook :