C’était à l’occasion de la cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, le nouvel Ambassadeur de la République algérienne démocratique et populaire auprès de la République du Mali SEM RETIEB Kamel a prononcé un discours rendant un vibrant hommage aux martyrs de cette révolution et aussi faire le bilan de la coopération entre son pays et le Mali, c’était ce vendredi 15 novembre 2024 à la résidence de l’Algérie à Bamako en présence du directeur Afrique du Ministère des Affaires Étrangers et la Coopération Internationale , des ambassadeurs accrédités au Mali, des anciens ministres maliens, des invités maliens et de ses compatriotes établis au Mali.

Concours heureux du calendrier, les autorités maliennes ont ajouté un cachet spécial, à cette cérémonie commémorant le 70ème anniversaire de la glorieuse Révolution du 1er novembre 1954, en organisant la veille, soit le jeudi 14 novembre 2024, la cérémonie, tant attendue, ayant permis à SEM RETIEB Kamel, de présenter les lettres de créance, par lesquelles, le Président de la République algérienne démocratique et populaire, SEM Abdelmadjid TEBBOUNE, l’a accrédité auprès du Président de la Transition, Son Excellence le Général d’Armée, Assimi GOITA, Chef de l’État de la République du Mali, en qualité d’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire, lui permettant ainsi d’organiser cette cérémonie de commémoration d’esprit révolutionnaire, qui continue toujours de façonner le quotidien des Algériens et partant, le rôle de l’Algérie sur la scène mondiale. Et symbolisant aujourd’hui la fin du coup de froid dans les relations diplomatiques entre son pays et le Mali.

La célébration du 1er novembre 1954, revient à célébrer une date phare de l’Algérie qui a déclenché une Révolution, devenue un moment déterminant dans la lutte mondiale contre le colonialisme par les générations successives d’Algériennes et d’Algériens, qui ont payé de leur vie pour qu’ils puissent vivre libres et conduire leur destinée de nation indépendante. Car en déclenchant cette glorieuse Révolution, le Front de libération nationale (FLN), n’inscrivait pas sa lutte dans la seule quête de l’indépendance nationale, contre le régime colonial français, mais se voulait aussi et surtout un symbole de défi et d’autodétermination pour les nations, opprimées, du monde entier. C’est ainsi que cette Révolution a, par la suite, inspiré les nombreux mouvements révolutionnaires, à travers l’Afrique, l’Asie et l’Amérique latine. La Révolution algérienne a, non seulement, été cruciale pour son propre peuple, mais a, également, servi de modèle aux mouvements anticoloniaux du monde entier. Le succès de l’Algérie, a encouragé d’autres nations, de l’Angola à l’Afrique du Sud, à défier les puissances coloniales et à affirmer leur souveraineté. Explique le nouvel Ambassadeur Kamel Retieb.

En croire SEM Ambassadeur Kamel Retieb dans le domaine de la coopération bilatérale, son pays continue également d’affirmer son rôle de leader en Afrique du Nord, en s’engageant activement dans la diplomatie régionale et la promotion de la paix et de la stabilité. Engagée depuis longtemps dans le rétablissement de la paix, l’Algérie, sous la présidence d’Abdelmadjid TEBBOUNE, continue de privilégier la diplomatie constructive et favorise la solidarité au sein des communautés arabe, africaine et méditerranéenne. En tant que membre-clé de l’Union africaine et du Mouvement des non-alignés, l’Algérie demeure un fervent défenseur du droit des nations à se gouverner elles-mêmes, sans ingérence extérieure. Cet engagement en faveur du partenariat international et des valeurs communes a de profondes racines historiques.

Par rapport au Mali, il en dira qu’en effet, reconnaissante à la solidarité agissante dont l’Algérie a bénéficié de la part de ses partenaires, durant les années de lutte pour l’indépendance, au premier rang desquels figure le Mali, l’Algérie indépendante, s’est acharnée à développer des relations de bon voisinage avec l’ensemble des pays avec lesquels elle partage des frontières communes. Outre l’offre annuelle de bourses d’études, dont 270 pour le Mali, toutes spécialités confondues, au titre de l’année académique 2024 – 2025, faisant de lui le premier bénéficiaire des bourses du gouvernement algérien à l’échelle mondiale, l’Algérie a toujours répondu présente dans les moments difficiles et situations de catastrophes naturelles, apportant soutien et aide humanitaire diversifiés. La coopération militaire et dans le domaine du renseignement, n’a pas été occultée de cet effort, l’Algérie ayant apporté au Mali : un soutien technique multiforme ; Procédé à des cessions de divers matériels et équipements militaires ; assuré et continue d’assurer des formations militaires à tous les niveaux, dans les divers instituts, écoles supérieures spécialisées, l’École d’État-major et l’école de Cherchell. Par ailleurs, et favorable au brassage des populations avec les pays africains, l’Algérie a convenu avec sept de ces derniers, dont le Mali, de ne pas mettre de barrières à la libre circulation des personnes, et de ne pas instaurer l’obligation du visa, permettant une fluidité de voyage et de séjour, sur son territoire, pour toutes les personnes répondant aux règles de base ne remettant pas en cause sa sécurité nationale.

A titre de rappel : SEM Kamel Retieb âgé de 60 ans, est le nouvel ambassadeur de l’Algérie au Mali, il est en terrain connu pour avoir servi comme ministre conseiller à l’Ambassade d’Algérie à Bamako pendant 4 ans, de 2000 à 2004, chargé des Affaires économiques et commerciales à l’Ambassade d’Algérie aux États-Unis et consul d’Algérie à Metz en France. Avant sa nomination au Mali, l’Ambassadeur a servi de 2022 à 2024 en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de l’Algérie auprès du Pérou. Il est sortant de l’École nationale d’administration d’Alger.

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

