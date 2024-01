Dialogue inter-maliens : Le Président Assimi Goïta met en place un comité de pilotage

Le Président de la Transition, colonel Assimi GOÏTA, Chef de l’Etat, a pris un décret, le 26 janvier 2024, pour instituer un Comité de Pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. Ce Comité de Pilotage est chargé de la préparation et de l’organisation du Dialogue inter-maliens pour la paix et la Réconciliation nationale. Le Comité de Pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale se compose d’un Président ; d’un Vice-président ; d’un Rapporteur général ; d’un Rapporteur général adjoint ; et des membres

« Il est créé, auprès du Président de la Transition, Chef de l’Etat, un Comité de Pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale. Le Comité de Pilotage est chargé de la préparation et de l’organisation du Dialogue inter-maliens pour la paix et la Réconciliation nationale. A cet effet, il élabore les termes de référence du Dialogue et les soumet à la validation d’un atelier national qu’il organise ; assure la programmation, la coordination et la supervision des différentes activités du Dialogue à l’intérieur et à l’extérieur du territoire national ; conçoit et veille à la mise en œuvre du plan de communication ; élabore le rapport final du Dialogue et le rapport d’exécution de sa mission », révèle le Décret N°2024-53/PT-RM DU 26 JAN 2024 instituant le comité de pilotage du dialogue inter maliens pour la paix et la réconciliation nationale.

Le décret précise que le Comité de Pilotage du Dialogue inter-maliens pour la Paix et la Réconciliation nationale se compose d’un Président ; d’un Vice-président ; d’un Rapporteur général ; d’un Rapporteur général adjoint ; des membres. Le Président du Comité dirige, coordonne et contrôle les activités du Comité. A ce titre, il préside les réunions du Comité et assure la police des débats ; préside l’atelier national de validation des termes de référence du Dialogue ; rend compte au Président de la Transition, de l’état d’exécution des activités du Dialogue ; remet au Président de la Transition, Chef de l’Etat, le rapport final du dialogue et le rapport de mission du Comité. Le Vice-président remplace le Président en cas d’absence ou d’empêchement.

Les rapporteurs sont chargés de la rédaction des comptes rendus des travaux du Comité et de l’élaboration des rapports. Les membres sont chargés, sous l’autorité du Président, de l’exécution des tâches liées à l’accomplissement de la mission du Comité. Selon le décret du président Assimi GOITA, il est mis à la disposition du Comité un personnel d’appui, placé sous l’autorité du Président du Comité. Le Comité de pilotage peut faire appel à toute personne ressource en raison de ses compétences. Le Comité se réunit sur convocation de son Président.

Les décisions sont prises par consensus. Le Comité peut créer, en son sein, des commissions de travail pour l’accomplissement de sa mission. « Les membres du Comité et le personnel d’appui bénéficient d’indemnités et primes forfaitaires fixées par décret du Président de la Transition. Les dépenses liées au fonctionnement du Comité sont imputées au budget national », souligne le Décret N°2024-53/PT-RM DU 26 JAN 2024 instituant le comité de pilotage du dialogue inter maliens pour la paix et la réconciliation nationale.

Aguibou Sogodogo

