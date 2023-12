Diplomatie parlementaire : Le CNT renforce sa position à Abidjan avec le poste de Représentant régional pour l’Afrique de l’Ouest à l’UPA

Les rideaux sont tombés le vendredi 15 décembre 2023 sur les travaux de la 80e session du comité exécutif et de la 45e Conférence des présidents d’Assemblées parlementaires nationales de l’Union parlementaire africaine (UPA) qui se sont déroulées à Abidjan en Côte d’Ivoire du 11 au 15 décembre 2023. Environ une vingtaine de parlements africains ont pris part à ces assises ainsi que de nombreux présidents de parlements et de partenaires sous le haut parrainage de l’honorable Adama Bigtogo, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire en présence de la présidente du comité exécutif de l’UPA la Zimbabwéenne Mabel Memory Chinomona.

ussi plusieurs personnalités ont également pris part à cette rencontre comme la présidente du Sénat de la Côte d’Ivoire. Le Parlement du Mali a participé activement aux travaux à travers une importante délégation du CNT conduite par le 1er vice-président l’honorable Assarid Ag Imbarcaouane et comprend l’honorable Alioune Guèye, 4e secrétaire parlementaire et l’honorable Bouillé Cissé, membre de la commission affaires étrangères du CNT. Les travaux ont été sanctionnés par l’adoption des rapports d’activités du comité exécutif de l’UPA, du comité exécutif des femmes de l’UPA, du rapport du comité de suivi des cotisations, du rapport de la Commission politique et de celui de la Commission économique et du développement durable, du programme d’activités 2024 et du budget 2024 de l’organisation. Il faut rappeler que plusieurs résolutions dont celle relative à la levée des sanctions contre le Niger et la déclaration sur Gaza ont été proposées par la délégation du Mali et adoptées par l’UPA. La Conférence a également procédé à l’élection des nouveaux membres du comité exécutif, des membres du Bureau et des représentants régionaux par région d’Afrique. Ainsi, l’honorable Adama Bigtogo, président de l’Assemblée nationale de Côte d’Ivoire a été élu à l’unanimité des membres à la tête du comité exécutif de l’UPA pour un mandat de 2 ans. Les autres postes du bureau sont occupés par 3 vices présidents issus de l’Afrique australe, Afrique de l’est, Afrique du Nord et le rapporteur de l’Afrique centrale de façon rotative. Trois membres du CNT Mali font leur entrée dans le nouveau comité exécutif de l’UPA à savoir l’honorable Djikiné Hatouma Gakou et également membre du comité des femmes, l’honorable Alioune Guéye et l’honorable Bouillé Cissé. Aussi, les nouveaux membres du comité exécutif issus de la région de l’Afrique de l’Ouest ont élu leur représentant régional des Parlements nationaux à l’UPA en la personne de notre compatriote l’honorable Alioune Guèye au titre du Mali à l’unanimité des pays présents. La candidature du Mali a été portée par la Côte d’Ivoire et soutenue par le Ghana. Les autres régions ont élu leur représentant régional à l’UPA. L’élection du Mali à ce poste important, comme porte-voix des Assemblées nationales de l’UPA, est une victoire politique importante, stratégique et diplomatique pour les autorités de la Transition et pour les pays de l’Alliance des Etats du Sahel (AES) au moment où le Sahel amorce une relative stabilité sécuritaire l’occupation de la ville stratégique de Kidal par les Famas. Fort de ce constat, le chef de la délégation du Mali l’honorable Assarid Ag Imbarcaouane, a exprimé, au nom du président du CNT l’honorable Malick Diaw, sa satisfaction et la reconnaissance du Mali à toutes les délégations parlementaires et aux pays membres de l’UPA pour leur solidarité envers le peuple malien, victime de terrorisme. La Conférence a décidé de la tenue de la 81e réunion du comité exécutif au Tchad en avril 2024

