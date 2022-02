Le nom de l’ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Général de Division Ibrahim Dahirou Dembélé, est cité pour le poste d’Ambassadeur du Mali à Pretoria, en Afrique du Sud.

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop, s’apprête à faire des nominations au niveau des missions diplomatiques et consulaires du Mali. Déjà, des noms circulent comme futurs diplomates dans les Ambassades. Ainsi, le Général de Division Ibrahima Dahirou Dembélé est pressenti Ambassadeur du Mali à Pretoria, en Afrique du Sud.

Pour Téhéran, en Iran, il s’agit d’un certain Mohamed Maïga, qui est pressenti pour gérer la diplomatie malienne.

Notons que le Général Dahirou Dembélé a disparu de la vie publique depuis le coup d’Etat du 18 août 2020 qui a renversé le régime de Feu Ibrahim Boubacar Kéïta.

Issu de la première promotion du Prytanée militaire de Kati avant d’intégrer à l’Ecole Militaire Interarmes (EMIA), Ibrahima Dahirou est né le 9 janvier 1967 à Ségou. Il fut ministre de la Défense du 5 mai 2019 au 18 août 2020.

Ce militaire très exemplaire a occupé plusieurs postes de responsabilité au sein des Forces armées et de sécurité. Commandant de la 112ème Compagnie d’infanterie motorisée, Commandant de la Compagnie d’intervention rapide de Sévaré, Instructeur et directeur adjoint à l’Emia puis Officier d’Etat-major au niveau de différents régiments et régions militaires du Nord, Commandant du Groupement Tactique Interarmes, Chef d’Etat-major général des armées, Inspecteur Général des Armées et Services…

El Hadj A.B. HAIDARA

