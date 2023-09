L’ambassade d’Arabie Saoudite au Mali a célébré, le lundi 25 septembre, la 93e Journée nationale de l’unification du Royaume d’Arabie saoudite par le Fondateur, le Roi Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saoud. L’occasion a été mise à profit par l’ambassadeur, Khaled Mabruk Al-Khailed, pour mettre en exergue l’excellence des relations du Mali avec son pays et la vision de celui-ci pour un monde paisible et son objectif à se hisser au rang des pays développés d’ici à 2030.

C’est dans la communion et la ferveur que le Royaume d’Arabie saoudite, à travers son ambassade au Mali, a commémoré sa 93e Fête nationale. A cet anniversaire commémorant l’unification du Royaume d’Arabie saoudite, plusieurs autres diplomates accrédités au Mali ont pris part aux côtés de Son Excellence Khaled Mabruk Al-Khailed et du ministre des Maliens établis à l’extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.

Dans son allocution, après l’exécution des hymnes nationaux des deux pays, le diplomate saoudien a rappelé que son pays et le Mali sont liés par des relations historiques distinguées caractérisées par la confiance, le respect mutuel et la coopération dans divers domaines à travers de nombreux accords de coopération signés entre les deux pays.

“De nombreux accords sont en préparation pour être signés, ce qui confirme le souci et l’intérêt constant du Royaume à renforcer la coopération conjointe avec la République du Mali dans tous les domaines. Je profite de cette occasion pour remercier le gouvernement du Mali, dirigé par Son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la Transition, chef de l’Etat, pour son soutien annoncé en faveur du Royaume pour accueillir l’Expo-2030”, a-t-il laissé entendre.

Des propos étayés par le représentant du gouvernement malien à cette 93e Fête nationale saoudienne. “Cet événement nous donne l’opportunité de magnifier à nouveau les liens de coopération entre nos deux pays dont les relations diplomatiques sont non seulement anciennes mais aussi exemplaires. La célébration de votre Fête nationale se tient au lendemain du 63e anniversaire de l’accession du Mali à l’indépendance. Cette cérémonie nous maintient dans la ferveur de la célébration du 22 septembre et consolide la volonté de nos deux peuples à conserver leurs relations séculaires”, a fait savoir le ministre remerciant au passage le gouvernement saoudien pour “tous les efforts consentis en faveur du développement de notre pays notamment à travers l’assistance et l’accompagnement dans le domaine humanitaire”.

Le ministre Mossa Ag Attaher s’est également réjoui de l’accord de financement du projet de construction de la route Kidal-Abeïbara-frontière algérienne par le Fonds saoudien de développement.

Rayonnement international

Au-delà du Mali, l’ambassadeur a aussi magnifié la largesse de son pays à l’endroit de tous les peuples pour l’instauration d’un monde de paix et épanoui. C’est ainsi qu’il a déclaré que le Royaume continue de soutenir les efforts internationaux visant à l’instauration de la paix mondiale, en renforçant le rôle des organisations internationales et en s’efforçant de résoudre les conflits internationaux et de fournir une aide humanitaire dans divers domaines.

“Nous nous souvenons des efforts humanitaires que le Royaume a déployés récemment en aidant à organiser, coordonner et arranger l’évacuation des civils, de toutes les nationalités, bloquées au Soudan et en accordant toute l’assistance aux pays frères et amis”.

Pour conclure, Khaled Mabruk Al-Khailed a rappelé le cap fixé par l’Arabie saoudite tout en affirmant que la marche de la renaissance et du développement du Royaume se poursuit à un rythme croissant à travers la Vision 2030 du Royaume formulée par Son Altesse Royale le Prince Mohammed ben Salman, Prince-héritier et Vice-président du Conseil des ministres qui vise à hisser le Royaume au rang des pays développés dans tous les domaines.

“Il est ainsi devenu le pays à la croissance la plus rapide parmi les pays du G-20. Plusieurs projets de développement gigantesques ont été lancés, tels que Neom City et The Line, qui établissent des concepts modernes de développement urbain, ainsi que des projets d’énergie renouvelable. Il convient ici de souligner l’Initiative verte pour le Moyen-Orient annoncée par Son Altesse le Prince-héritier Mohammed bin Salman Al-Saoud qui vise à contribuer aux efforts de lutte contre le changement climatique en augmentant la couverture végétale dans les pays du Moyen-Orient, en réduisant les émissions de carbone, en luttant contre la pollution et la dégradation des terres et en préservant la vie marine”.

A Cissouma

