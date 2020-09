Audiences à Koulouba : Le président Bah N’daw reçoit les ambassadeurs de France et de Chine

Le président de la transition, Bah N’Daw, a reçu hier en audience, en fin de matinée au Palais de Koulouba, Joël Meyer et Zhu Liying, respectivement ambassadeurs de France et de Chine dans notre pays. Les deux diplomates ont exprimé la volonté de leurs pays respectifs à accompagner le Mali dans cette transition. C’était en présence du vice-président de la transition, le colonel Assimi Goïta.

La première personnalité reçue par le chef de l’État est Joël Meyer. Le diplomate français a indiqué à la fin de l’audience que la France est un partenaire stratégique pour le Mali et le Mali en est également pour la France. Et à cet effet, il était important d’avoir cette audience assez vite.

L’objectif, a-t-il précisé, était d’abord de réaffirmer la volonté de la France et des plus hautes autorités françaises d’accompagner le Mali en ce moment crucial pour son histoire et son avenir. «Nous sommes confiants dans l’avenir du Mali, dans la mise en place et la réalisation d’une transition civile qui sera une réussite et qui va s’atteler à des tâches essentielles pour l’avenir du pays», a déclaré l’ambassadeur Meyer, ajoutant que «nous sommes des partenaires sur le plan militaire et sécuritaire ».

C’est pourquoi, il a saisi l’occasion pour rendre hommage aux Forces armées et de sécurité maliennes qui se battent avec bravoure avec l’appui des forces internationales, dont Barkhane.

«Nous avons convenu que ce partenariat va non seulement se poursuivre mais va se renforcer car, il s’agit d’une sécurité mutuelle», a souligné Joël Meyer, qui a fait part de la volonté de la France d’accompagner la transition que ce soit en matière de développement qu’en matière d’appui au retour de l’État malien dans les régions du Centre et du Nord.

