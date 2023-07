Le Mali ayant décidé que la Minusma devait partir, Bamako “va juste poursuivre l’effort qui a commencé depuis 2021 de renforcer nos capacités de défense et de sécurité”. Il s’agit notamment de capacités en ressources humaines mais aussi d’équipements et d’acquisition d’armements et de moyens aériens pour la force de défense et de sécurité du Mali, a indiqué à Sputnik Afrique Abdoulaye Diop, ministre malien des Affaires étrangères, en marge du Sommet Russie-Afrique.