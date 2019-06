« Je quitte le Mali à l’heure où, il se dessine vraiment des perspectives intéressantes » dixit Alexei Doulian

Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keita, a reçu en audience en début de soirée du 25 juin, S.E.M. Alexei DOULIAN, ambassadeur de la Fédération de Russie au Mali. Le diplomate russe était venu faire ses adieux au Président IBK, après avoir contribué pendant huit ans à renforcer et raffermir les relations de coopération entre le Mali et la Russie.

A sa sortie d’audience, le diplomate russe a remercié et salué le Président malien pour son hospitalité et ses utiles et sages conseils qui lui ont permis de renforcer les relations entre nos deux pays. Il a également saisi l’occasion pour saluer et remercier le peuple malien qui lui a réservé son hospitalité légendaire et accompagné dans l’exercice et la réussite de sa mission diplomatique au Mali.

Il a souhaité la paix et la réconciliation au Mali et l’unité entre les maliens pour sortir de la crise et réitéré l’accompagnement de la Russie qui a toujours été aux côtés du Mali.

