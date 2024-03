Ça y est ! Fafré Camara vient de présenter les copies figurées de sa lettre de créance au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains vivant à l’étranger, Nasser Bourita, en sa qualité d’ambassadeur du Mali à Rabat, au Maroc. Il s’agira, pour le diplomate malien, de renforcer davantage les liens de coopération entre les deux pays.

ls sont au total quatre diplomates à présenter les copies figurées de leurs lettres de créance en leur qualité d’ambassadeur au ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita. C’était lors d’une cérémonie à Rabat, au Maroc. Il s’agit de Mme Tessa Katapodis, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Grèce, Omar Sherif Abdoelrahman, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Suriname, Mme Le kimQuy, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République socialiste du Vietnam. Et le 4e diplomate est notre compatriote Fafré Camara, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Mali auprès de SM le Roi Mohammed VI. Diplomate chevronné, Fafré Camara prend donc fonctions pour renforcer la coopération entre le Mali et le Maroc.

C’est le 24 janvier 2024 que son décret de nomination a été signé par le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta pour remplacer Mohamed Mahmoud Ben Labat. Il s’agira de “renforcer les liens d’amitié et de coopération entre le Mali et le Maroc”.

Notons que les deux pays entretiennent des relations diplomatiques depuis 1960, date de l’indépendance du Mali, et qu’ils ont signé une soixantaine d’accords de coopération dans divers domaines, tels que l’économie, l’éducation, la santé, la culture, la sécurité ou encore l’agriculture.

Le Mali et le Maroc partagent également une vision commune sur les questions régionales et internationales, notamment sur la paix et la stabilité au Sahel, la lutte contre le terrorisme, le développement durable, la promotion des droits de l’homme et le dialogue interreligieux. Le Mali fait partie des pays bénéficiaires de la Royal Atlantic Initiative, lancée par le Roi Mohammed VI du Maroc en 2014, qui vise à offrir aux pays africains riverains de l’océan Atlantique un accès à cet espace maritime stratégique. Cette initiative, qui concerne 22 pays africains, a pour objectif de favoriser le développement économique, social et environnemental de ces pays, en leur offrant des opportunités de coopération, d’investissement, de commerce et de tourisme.

Le Mali, qui ne dispose pas de façade maritime, peut ainsi profiter de la position géographique du Maroc, qui dispose de plus de 3500 km de côtes atlantiques, pour accéder à l’océan et à ses ressources. Le Maroc a mis à la disposition du Mali un terminal portuaire à Tanger Med, le plus grand port d’Afrique et de la Méditerranée, qui permet à notre pays d’exporter et d’importer des marchandises à des coûts réduits.

La Royal Atlantic Initiative peut également contribuer à renforcer la sécurité et la stabilité dans la région du Sahel, qui est confrontée à des défis majeurs, tels que la pauvreté, le changement climatique, les conflits armés, les mouvements séparatistes, le trafic de drogue et la migration clandestine.

El Hadj A.B.HAIDARA

