Son Excellence Monsieur Abdoulaye DIOP, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et le Colonel Abdoulaye MAIGA, Ministre d’État, Ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-parole du Gouvernement, ont présidé la première réunion du Comité national de pilotage du retrait du Mali de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), à la suite de la décision concertée des pays membres de l’Alliance des États du Sahel (AES).

Au regard de l’importance toute particulière que nos plus hautes Autorités accordent à la conduite de ce processus, cette rencontre inaugurale a enregistré la participation d’une vingtaine de membres du Gouvernement, et avait pour objet d’orienter, d’harmoniser et d’examiner les actions liées à la gestion des impacts du retrait du Mali de la CEDEAO, tout en préservant les intérêts de notre pays.

Dans cette perspective, les Ministres ont revisité plusieurs secteurs prioritaires de développement de notre pays en examinant les défis, enjeux et opportunités de ce retrait, dans le cadre d’une grille d’analyse qui met les populations au cœur de leurs préoccupations.

Lors de cette rencontre, les échanges ont essentiellement porté sur le fonctionnement des mécanismes de coordination aux niveaux ministériel et technique pour assurer un retrait apaisé, la mise en œuvre d’un chronogramme de travail assorti d’activités prioritaires ainsi que la coordination des actions avec les pays membres de l’AES en vue des négociations concertées et harmonisées.

Pour les Ministres, ce retrait constitue également pour notre pays une opportunité qui ouvre de nouvelles perspectives de développement, d’affirmation de notre souveraineté, de réalisation des attentes de nos populations et de développement des relations bilatérales et multilatérales avec les pays frères et Organisations partenaires.

Bureau de l’Information et de la Presse/MAECI

