Russie-Afrique : 1ère Conférence ministérielle pour un ordre mondial équitable

La Russie et les pays africains ont convenu, lors de la première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique, qui s’est tenue le 10 novembre 2024 à Sotchi, d’approfondir leur coopération stratégique dans les domaines politique, sécuritaire et économique, dans le but de contribuer à l’établissement d’un ordre mondial plus juste et stable.

La première Conférence ministérielle du Forum de partenariat Russie-Afrique s’est tenue le 10 novembre 2024 à Sirius, territoire fédéral de la Fédération de Russie.

Les ministres des Affaires étrangères de Russie et des États africains reconnus par l’ONU, ainsi que les dirigeants de la Commission de l’Union africaine et des principales organisations d’intégration africaines, y ont participé.

Dans une déclaration commune diffusée ce lundi 11 novembre, les parties se sont félicitées « du niveau stratégique de la coopération russo-africaine » et ont apprécié « positivement le rythme de mise en œuvre des accords conclus lors du premier (Sotchi, 23-24 octobre 2019) et du deuxième (Saint-Pétersbourg, 27-28 juillet 2023) sommets Russie-Afrique ».

Elles ont réaffirmé « l’intention de poursuivre leur coopération au niveau stratégique afin de créer un ordre mondial garantissant la paix et la sécurité internationales pour tous ».

Sur le plan politique, les participants ont souligné « l’importance du renforcement du dialogue et de la coordination au sein du Forum de partenariat Russie-Afrique ». Ils ont notamment évoqué « la nécessité de réformer le Conseil de sécurité de l’ONU pour mieux refléter la représentation africaine », tout en saluant « le large soutien des États membres de l’ONU à la position africaine commune ». Les parties se sont également engagées à « lutter contre toute manifestation de néocolonialisme et contre les formes violentes et non-violentes d’exploitation des ressources des États et des peuples souverains ».

Dans le domaine de la sécurité, les parties ont souligné « la nécessité d’efforts collectifs et d’approches globales visant à réexaminer et renforcer l’architecture internationale de paix et de sécurité ». Elles se sont engagées à « travailler ensemble pour renforcer et élaborer un cadre politique international visant à assurer la stabilité stratégique, le désarmement, le contrôle des armements et la non-prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs ».

Les participants ont également abordé des sujets comme « la prévention de l’implantation d’armes dans l’espace extra-atmosphérique et de la menace ou du recours à la force contre des objets spatiaux », la création « d’un mécanisme de négociation permanent uni sur la sécurité internationale de l’information », ainsi que la lutte contre le « terrorisme, l’extrémisme violent qui conduit au terrorisme et leur prévention ».

Enfin, les parties ont exprimé leur volonté de « soutenir les efforts africains de développement, notamment dans le cadre de l’Agenda 2063 de l’Union africaine », et de « renforcer la coopération économique et commerciale entre la Russie et le continent africain ».

AC/Sf/APA

Apanews

Commentaires via Facebook :