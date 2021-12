Le mouvement des entreprises du Sénégal (MEDS), la structure la plus représentative du secteur privé sénégalais, vient de décerner le prix de « Les African leadership awards » 2021 à l’avocat Me Demba Traoré, non moins Secrétaire à la communication de l’URD et probable porte-flambeau de ce parti à la prochaine élection présidentielle. C’était le samedi 27 novembre dernier à New York, devant un partenaire de personnalités et de mangers sénégalais de cadres maliens et africains.

La rencontre a enregistré la présence du Représentant du président sénégalais, Macky Sall. « Je voudrais dire toute mon émotion ainsi que ma fierté devant un tel honneur… Merci, Monsieur le Président Bagnick Diop pour ces mots aimables : qui me touchent énormément…. », avait introduit l’heureux récipiendaire de ce prestigieux prix, qui célèbre le mérite au sein des jeunes leaders africains. Et Me Demba Traoré de réitérer sa gratitude. « Je voudrais remercier le Mouvement des Entreprises du Sénégal, pour son aimable invitation à cette édition « LES AFRICAN LEADERSHIP AWARDS. Je considère, en effet, comme un privilège, l’honneur d’être l’invité de cette cérémonie. J’en mesure toute la portée et remercie sincèrement le président et l’ensemble des membres du MEDS pour cette marque d’estime et de considération. C’est également, un agréable devoir pour moi, de remercier le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Macky Sall pour son parrainage de cette édition ».

Celui qui est en train de travailler à rassembler le parti URD et ses alliés politiques dans la perspective des prochaines élections, a félicité le Mouvement des Entreprises du Sénégal et son Président pour la ténacité et la persévérance avec lesquelles ils managent «LES AFRICAN LEADERSHIP AWARDS». Le professionnalisme de cette manifestation, dira-t-il, est cité en modèle dans le monde. « Cette cérémonie, à travers Promo Consulting, en est l’éloquent témoignage…C’est avec plaisir et fierté, que j‘ai pris connaissance de l’honneur de me décerner cette reconnaissance. J’en mesure toute la portée et je tiens à remercier sincèrement l’ensemble des membres du MEDS pour cette marque d’estime et de considération », a-t-il indiqué.

Et Me Demba Traoré de dédier cette reconnaissance à sa famille, à ses collègues, à ses collaborateurs de l’URD, à ses compatriotes présents à New York et à l’ensemble du Peuple malien, le Mali, a-t-il rappelé, pays en quête de stabilité et de sécurité, qui a plus que besoin aujourd’hui d’une union sacrée de ses filles et de ses fils, du soutien et de la solidarité du monde entier, afin qu’il puisse jouer pleinement son rôle dans la recherche permanente du bien-être mondial. « J’ai, en ce moment, une pensée émue pour feu Soumaïla Cissé, lauréat de votre institution à travers « LES CAURIS DOR » », a-t-il souligné. Avant de poursuivre que cette reconnaissance rejaillit également sur tout le secteur privé, parce que, si de grands progrès ont été accomplis, c’est aussi grâce à la compréhension, à le soutien et surtout à l’engagement du patron du MEDS. « Je souhaite ainsi partager cet honneur avec des hommes et des femmes ici présents, qui ont fait la preuve de leur dynamisme sur tous les continents.

Chers managers, malgré les entraves et difficultés liées à la COVID-19 et à l’environnement mondial perturbé, vous avez, en effet, obtenu des résultats encourageants. Je tiens donc à féliciter le secteur privé sénégalais, qui a pris toute sa part dans la marche vers l’international, par sa rigueur et sa créativité », a-t-il déclaré.

Pour Me Demba Traoré, le succès de tout ce processus, fruit d’une collaboration étroite et d’une exemplaire synergie entre les secteurs public et privé, a favorisé la modernisation, l’investissement et la création d’emplois durables.

Il alors rendu une fois de plus, un hommage au président de la République du Sénégal, Macky Sall, pour son engagement aux côtés du secteur privé, tant national que sous-régional. « Sa vision et son leadership font du Sénégal une riche et féconde source d’inspiration. L’exemple le plus éloquent est le PSE : le Programme Sénégal Emergent », a-t-il relevé.

Pour l’heureux lauréat de ce prix de reconnaissance, aujourd’hui, comme on l’enseigne dans les cours de marketing, la réussite d’une entreprise est étroitement liée aux qualités de ses dirigeants. « En même temps, force est de constater, que les affaires les plus performantes résistent rarement aux erreurs d’appréciation des gestionnaires. Au total, les hommes et les femmes qui possèdent les qualités de bons stratèges, de bons meneurs d’hommes et de bons gestionnaires sont capables de faire des miracles ».

Pour l’orateur, à travers cette occasion que lui offre cette cérémonie, il sied d’encourager les entrepreneurs de notre espace communautaire dans la quête de l’excellence et de l’innovation. « L’environnement mondial, en perpétuel changement, nous impose cette compétitivité permanente », a-t-il ajouté. Avant de faire remarquer que les entreprises, toutes les entreprises, ont intérêt à faire preuve de plus de pragmatisme, de savoir-faire et d’esprit de complémentarité. « La mondialisation, malgré ses aspects débridés au plan des échanges, offre de nombreuses opportunités. Grâce à l’accès permanent et effectif aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, le commerce est global. Le profit aussi. Chacun peut et doit tirer son épingle du jeu, à partir de ses inputs permanents et créatifs », a-t-il expliqué.

Pour lui, les efforts déployés par Promo Consulting, à travers AFRICAN LEADERSHIP AWARDS, méritent d’être salués à leur juste valeur. « Cette institution a eu l’audace d’oser. Oser se délocaliser de Dakar à New York. Vous avez bravé l’espace continental pour l’espace mondialisé, où la concurrence est rude et les obstacles nombreux. Le succès ainsi engrangé constitue l’exemple de l’opiniâtreté et de la volonté », a déclaré l’Officier de l’ordre National du Mali, non moins brillant avocat soucieux du devenir de son pays.

Pour conclure son intervention, Me Dembé Traoré, qui a été ancien ministre et ancien député à l’Assemblée Nationale du Mali, a adressé ses vives félicitations aux excellents lauréats de cette édition des African Leadership Awards et renouvelé ses remerciements pour l’honneur qu’il dit considérer comme un motif d’encouragement. Encouragement pour poursuivre ses efforts en vue de servir son pays à relever les défis existentiels auxquels il fait face. » Mon souhait est que se poursuive la quête permanente de l’innovation et de la qualité, à travers la culture de l’excellence, qui est la mère du succès », a conclu. Ce désormais Ambassadeur des African Leadership Awards.

Bruno D SEGBEDJI

Commentaires via Facebook :