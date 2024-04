C’est aujourd’hui, mardi 2 Avril 2024 que le tout nouveau Président, brillamment élu, de la République du Sénégal, le plus jeune de toute l’histoire du Sénégal indépendant, sera investi dans ses fonctions. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le 5ième Président prendra ses fonctions pour commencer à mettre en œuvre l’ambitieux projet de rupture promis au peuple sénégalais. L’élection de Diomaye Faye a été un cours d’histoire démocratique que le Sénégal vient de dispenser à ses voisins, à savoir le Mali, le Niger, le Burkina Faso et la Guinée Conakry, quatre pays en rupture de ban avec la constitution de leurs pays. Par ce scrutin à l’allure d’une fête électorale le Sénégal vient de confirmer son statut de vitrine de la démocratie sous régionale. Cette élection sans crise pré et postélectorale est le triple signe de la maturité du peuple Sénégalais, de la solidité des institutions et surtout de la sagesse de la classe politique sénégalaise. Le Pays de la Teranga va-t-il inspirer d’autres pays en déficit de démocratie ? A quoi a ressemblé l’élection de Bassirou Diomaye Faye ? Quel Rôle va jouer le véritable Faiseur de roi qu’est Ousmane Sonko ?

Vitrine de la démocratie en Afrique de l’Ouest, une zone en proie aux coups d’Etat, le Sénégal vient de confirmer son leadership en matière d’organisation de bonnes élections. 12ième du genre depuis l’indépendance, l’élection de Bassirou Diomaye Faye vient de prouver qu’il est possible d’organiser en Afrique la présidentielle dont les résultats seront acceptés par tous les acteurs politiques. Le Sénégal vient de donner un cours de démocratie à ses voisins et à toute l’Afrique. Il a prouvé que la seule alternative pour une gouvernance vertueuse reste la démocratie.

Le Pays de la Teranga va-t-il inspirer d’autres pays en déficit de démocratie ?

Le Sénégal est indiscutablement un cas d’école qui doit inspirer les pays en crise ou en déficit de démocratie. Il a prouvé à la face du monde qu’au-delà des divergences de vue sur beaucoup de questions intéressant la vie de la nation que ses acteurs politiques, son élite et sa société civile peuvent s’entendre sur l’essentiel quand il s’agit de l’intérêt supérieur du Sénégal. Les débats politico-institutionnels ont été certes houleux, parfois même troubles, mais empreints de courtoisie. Quant aux institutions elles ont joué leur partition, de la Commission de recensement de votes jusqu’au Conseil Constitutionnel en passant par les autres organes intervenant dans l’homologation des résultats, toutes les entités ont fait preuve de maturité et de doigté. Les électeurs sénégalais n’ont pas attendu longtemps pour connaitre le nom de celui pour qui ils ont massivement voté. Les premières tendances étaient connues quelques heures après la fermeture des bureaux de vote. Beaucoup de candidats, sur la base des résultats en leur possession, n’ont pas attendu la proclamation des résultats officiels pour appeler Bassirou Diomaye Faye et le féliciter de sa brillante élection. Il a fallu attendre le lendemain pour que son challenger Amadou Ba reconnaisse sa défaite. Cette élection présidentielle comme d’ailleurs les précédentes, a été une véritable fête électorale donc une source d’inspiration et de motivation pour les pays en déficit de démocratie.

A quoi a ressemblé véritablement l’élection de Bassirou Diomaye Faye ?

Inédite dans l’histoire électorale sénégalaise, car pour la première fois le Président sortant n’est pas candidat à sa propre succession, l’élection de Bassirou Diomaye Faye avait l’allure d’un referendum pour la rupture avec l’ancien régime celui de Macky Sall, voire l’ancien système ou contre la continuité. Les sénégalais ont beaucoup plus voté contre le régime Macky Sall plutôt que sur la base du projet de Faye. Les électeurs ont encore plus voté pour Ousmane Sonko par procuration. Ce dernier étant empêché d’être candidat et ayant été la grande victime du régime Macky Sall, il fallait le soulager en votant pour son poulain qui est Bassirou Diomaye Faye. La question que l’on est en droit de se poser est celle de savoir si l’émotion et la passion n’ont pas pris le dessus sur la raison, car Bassirou Diomaye Faye, au-delà du sérieux et de la compétence dont il est crédité, est un véritable néophyte en politique et un novice en matière de gestion à un haut niveau de responsabilité de l’Etat. Il sera au moins pendant 2 ans un Président stagiaire ou bien une marionnette entre les mains d’Ousmane Sonko. Sachant bien que le pouvoir ne se partage pas, mais il se délègue, il y a fort à parier que les deux complices finiront par se séparer. Le syndrome Senghor et Mamadou Dia est dans la mémoire de tous les sénégalais. Après l’euphorie de la victoire, place maintenant à la gestion du pays. La longue et difficile marche va commencer ce 2 avril, alors que les défis sont tellement nombreux au Sénégal, tandis que les solutions sont rares.

Quel Rôle va jouer le véritable Faiseur de roi qu’est Ousmane Sonko ?

Indiscutablement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye doit sa victoire au charismatique et téméraire Ousmane Sonko, qui, depuis 2019, a décidé de tenir tête à Macky Sall. Ousmane Sonko est le véritable porteur du projet et Bassirou Diomaye Faye ne sera que l’exécutant. Sauf que la crainte est que ce n’est pas Ousmane Sonko qui a été élu, mais Bassirou Diomaye Faye et à la fin du mandat la responsabilité de la réussite sera partagée, mais celle de l’échec sera assumée par Bassirou Diomaye Faye. Fort de ce constat, Ousmane Sonko aura tout à gagner en ne jouant pas le rôle de premier plan. Il pourra se contenter d’un poste de président de l’Assemblée Nationale ou un simple conseiller tapis dans l’ombre, pour ne pas faire ombrage à Diomaye Faye. Ce dernier n’aura également réussi que lorsqu’il deviendra humble et à l’écoute de son mentor qui jouera le rôle de conseiller spécial.

En somme, le Sénégal vient de donner une véritable leçon de démocratie. La maturité de son peuple, la solidité de ses institutions et le sens de discernement de sa classe politique, ont sans nul doute fondé sa stabilité. La rupture générationnelle vient de se faire certes dans la douleur, mais sans véritable escarmouche avec l’ancienne génération qui serait sans nul doute prête à accompagner les jeunes dans cette aventure. Bon vent à la nouvelle génération au pouvoir

Youssouf Sissoko

