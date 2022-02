Le Parti Africain pour la Solidarité et la Justice (Adema-PASJ) a, dans une déclaration à la suite de la tension diplomatique qui existe entre le Mali et la France depuis un bon moment, « regretté les déclarations de la France », qu’il juge « hostiles et discourtois à l’endroit du Mali ». Cette détérioration entre les deux pays inquiète le parti, selon le communiqué. A cet effet, l’Adema invite la partie française à « la retenue, la pondération » et le Mali à « privilégier le dialogue avec tous les partenaires et les acteurs nationaux afin d’éviter tout isolement diplomatique ».

Sur la situation socio politique, le parti Adéma est revenu sur la question de la Cédéao et a appelé les autorités maliennes à reprendre le dialogue pour mettre fin à l’embargo qui pèse sur le pays suite aux sanctions de la sous-région. Pour terminer, le président de l’Adéma-PASJ, Marimantia Diarra a salué la bravoure des FAMas sur le terrain, malgré les conditions difficiles pour la lutte contre le terrorisme et aujourd’hui, l’embargo de la Cédéao sur le Mali.

Koureichy Cissé

