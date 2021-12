Selon Jeune Afrique, le président français Emmanuel Macron va rencontrer le président de la transition au Mali Assimi Goïta, le 20 décembre 2021 à Bamako. « Les deux hommes doivent évoquer plusieurs sujets sensibles.

Ils se sont parlé plusieurs fois par téléphone, mais ils ne se sont encore jamais rencontrés. Ce sera bientôt chose faite. Selon nos informations, Emmanuel Macron se rendra le 20 décembre à Bamako. Il y sera reçu par le colonel Assimi Goïta, le président de la transition malienne. Cette rencontre intervient après des mois de fortes tensions diplomatiques entre les deux pays », explique le journal. Au menu des échanges entre les deux chefs d’Etat : l’annonce de l’arrivée du groupe de sécurité privé russe Wagner qui divise Paris et Bamako et le calendrier des échéances électorales au Mali.

Le ton est monté entre Paris et Bamako après le discours du Premier ministre Choguel Kokalla Maïga, le 25 septembre dernier, à la tribune des Nations Unies. Le chef du gouvernement du Mali a accusé la France d’un « abandon en plein vol » avec la réorganisation de sa présence militaire au Sahel, et ainsi défendu la décision de Bamako d’engager des discussions avec la société paramilitaire russe Wagner. L’annonce d’un possible accord entre les autorités maliennes et la société russe privée Wagner inquiète les autorités françaises qui ont menacé de retirer leurs militaires engagés dans la lutte contre le terrorisme au Mali si les autorités maliennes passent des accords avec le groupe Wagner. La Communauté internationale continue aussi de faire pression sur les autorités maliennes pour un respect du calendrier électoral établi au début de la transition. Lors d’un sommet, le dimanche dernier, à Abuja au Nigéria, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a maintenu l’exigence de tenir des élections en février 2022 au Mali et imposera des sanctions supplémentaires en janvier, à défaut d’engagement des autorités maliennes en ce sens.

M. K. Diakité

