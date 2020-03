IBK a-t-il un superstitieux destin de se mettre à dos tous ses soutiens ? Qu’est-ce qui explique cette hémorragie de …disgrâces en défaveur du locataire du palais de Koulouba ?

– Maliweb.net -Oumar Tatam Ly, Moussa Mara, Abdoulaye Idrissa Maïga, Me Mamadou Ismaïla Konaté, Me Mohamed Aly Bathily, les familles fondatrices de Bamako, les guides religieux Mahmoud Dicko, le chérif Bouillé Haïdara de Nioro, l’ambassadeur Toumani Djimé Diallo… la liste des amis « grillés » par le président IBK n’est pas exhaustive.

En effet, en 2013, IBK a bénéficié du soutien de taille du banquier et expert en finances internationales, Oumar Tatam Ly. Celui-ci deviendra un éphémère Premier ministre du nouveau président élu. Mais, après huit mois de collaboration, lors que M. Ly a voulu insuffler du sang neuf à l’action gouvernementale en délestant son équipe de certains incompétents, ce fut la brouille. Oumar Tatam Ly, le concepteur du projet de société « Le Mali d’abord » d’IBK fera ses valises pour retourner à la BCEAO de Dakar. Il dira quelques mots sur son désaccord avec le patron du palais présidentiel dans une émouvante lettre de démission.

De même, d’autres personnalités serviront avec diverses fortunes aux côtés du chef de l’Etat. Mais toutes finiront par tomber en disgrâces avec le locataire du palais de Koulouba. Il s’agit, entre autres des Premier ministres Moussa Mara, dont le parti quittera la majorité présidentielle, le 1er vice-président d’alors du RPM, le parti présidentiel, Abdoulaye Idrissa Maïga, et, dans un certaine mesure, Modibo Kéita.

D’autres hauts cadres de l’Etat ont aussi fini par tourner le dos à IBK avec de nombreuses récriminations. Il s’agit de des anciens ministres comme Me Mamadou Ismaïla Konaté, Me Mohamed Aly Bathily, les familles fondatrices de Bamako, les guides religieux Mahmoud Dicko, le chérif Bouillé Haïdara de Nioro, l’ambassadeur Toumani Djimé DialloOn peut ajouter à cette liste non exhaustive, les ex-ministre Choguel Kokalla Maïga, me Mountaga Tall, le Général Moussa Sinko Coulibaly, etc.

Il semble par ailleurs que le chef de l’Etat a aussi grillé nombre de ses amitiés et soutiens au plan international. Il aurait des relations épisodiquement refroidies avec Macky Sall du Sénégal, Alassane Ouattara de Côte d’Ivoire, Roch Marc Christian kaboré du Burkina Faso et d’autres dirigeants du continent. Sans oublier les tensions, par moment, entre lui et les dirigeants français. C’est à croire qu’IBK a un bien triste destin de se griller ses amis. Ce qui a impacté sa gouvernance.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :