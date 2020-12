Comme dans une compétition pour savoir qui nommera le plus de « copains et coquins », les membres du gouvernement de Transition finissent par…confondre vitesse et amateurisme.

-maliweb.net- A chaque conseil des ministres, c’est à une course en faveur des nominations que l’on assiste. C’est au point que le président des FARE Anka Wuli, l’ex-Premier ministre Modibo Sidibé, se demandait récemment si le gouvernement de transition est devenu finalement une « agence de placement » pour des recrutements.

En effet, l’on a finalement l’impression que c’est le principe du « ôtes-toi pour que je m’y mette » qui est le seul crédo des membres du gouvernement que dirige le Premier ministre Moctar Ouane. C’est ainsi que chaque jour pratiquement c’est un branle-bas ou un « à qui mieux-mieux » autour des nominations, dans chaque département ou chaque sphère du pouvoir transitoire.

Si le président de la Transition, Bah N’Daw est lui un peu timoré dans la nomination au sein de la présidence, le vice-président, le Colonel Assimi Goïta, le Premier ministre Moctar Ouane et plusieurs ministres sont visiblement pressés de nommer leurs amis et connaissances. Tout est mis en œuvre pour caser rapidement certains cadres aux compétences douteuses dans l’administration.

C’est au point que l’on se demande si les enquêtes de moralité requises pour certaines nominations sont menées. L’on peut en douter dans la mesure où l’on a signalé récemment la nomination d’une stagiaire ou du moins d’une dame non méritante à un poste de chargée de mission dans un ministère. Quid de la nomination de chefs de milices, donc disposant d’hommes armés sous leurs ordres dans un département ministériel ?

En outre, le récent projet de nomination d’une dame de peu d’expériences professionnelles à la tête de l’APEJ par le ministre de l’Emploi, Mohamed Salia Touré, défraie actuellement la chronique. Ce qui a incité le DG en fonction à claquer la porte dans des conditions non élucidées… L’on signale aussi le projet du même ministre de nommer l’un de ses amis à la tête du FAFPA dans les prochains jours.

Toutes ces séries de nominations au relent de favoritisme plombe le climat de sérénité et de culture de l’homme qu’il faut à la place qu’il faut » devant caractériser la période transitoire. Ce qui pousse à se demander pourquoi les autorités de la Transition se précipitent tant dans ces promotions de complaisance. Le Mali nouveau, souhaité et appelé de tous les vœux, s’accommodera-t-il de ces nominations fantaisistes, dont certaines sont à la limite abusives ? Rien n’est moins sûr. Au contraire; il urge alors de se ressaisir pour ne privilégier que les compétences dans chaque domaine. Car une Transition n’est pas faite pour caser les chômeurs et profiteurs de la République!

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :