Salon de l’action gouvernementale : Un tremplin pour mettre en lumière les actions du gouvernement

Mettre en lumière l’action publique et les besoins des populations dans le but d’améliorer l’image des organismes publics et privés, satisfaire les besoins d’information des populations et stimuler la participation citoyenne à la vie publique. Tel est l’objectif du salon de l’action gouvernemental dont le coup d’envoi a été donné le mardi 25 avril dernier au CICB.

Pour le lancement de cette deuxième édition du salon de l’action gouvernementale, ils étaient nombreux à faire le déplacement. Ils, ce sont des représentants des départements ministériels et de plusieurs services étatiques. Ce salon est organisé par l’Association MaliGov afin de mettre sous les projecteurs les actions menées au quotidien par le gouvernement au bénéfice des populations et du pays d’une manière générale. A cet égard, il vise à soutenir une action transversale du déploiement gouvernemental; promouvoir l’image du gouvernement et partant, celle du pays tout entier ; présenter, exposer et vanter le contenu des réalisations du gouvernement; projeter et exposer l’ensemble des projets inscrits dans le registre du Cadre Stratégique de la Refondation de l’État.. Ainsi, pour la coordinatrice générale du salon, Nafissatou Bah, cette initiative est un cadre d’échanges entre les autorités et les administrés, il est aussi une tribune de mobilisation des citoyens pour la participation effective des populations à la gestion des affaires locales.

Cette tribune vise en mettre en lumière le travail du gouvernement et à donner de la visibilité à l’action du Chef.

Pour cette deuxième édition, ce sont plus de 250 exposants et plus de 10 000 visiteurs qui sont attendus. D’ailleurs au CICB, plusieurs institutions étatiques, du gouvernement au parlement, le secteur privé, la société civile ont érigé des stands afin d’expliquer leurs actions quotidiennes.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par plusieurs interventions notamment des représentants des départements ministériels qui ont tour à tour salué cette initiative. Ce, à l’image d’Amadou Dembélé, représentant du ministre Commissaire à la sécurité alimentaire qui a saisi l’occasion pour parler des efforts fournis par leur structure dans le domaine de la sécurité alimentaire. “La présence du Commissariat à la sécurité alimentaire à ce forum est de dire à la population que chaque action que les gens entreprennent aussi bien dans le développement que dans la conjoncture contribue à la sécurité alimentaire”, a soutenu M. Dembélé.

Notons que ces assises ont été marquées par des conférences publiques sectorielles, des expositions, des rencontres, des animations et la nuit des acteurs publics. En tout cas, cette tribune donne l’opportunité aux organismes et politiques publiques mises en place par l’Etat d’améliorer leur image auprès des populations par la mise à disposition d’informations fiables.

Kassoum Théra

Commentaires via Facebook :