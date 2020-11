Kayes : Moussa Mara s’imprègne des préoccupations de la population

Depuis près de 10 ans, le président du parti Yèlèma, le Changement, va à la rencontre de ses concitoyens. Cela, pour non seulement répondre aux exigences de son parti, mais aussi connaître les préoccupations du quotidien des populations. C’est ce qui justifie sa récente tournée dans la région de Kayes.

Le film de cette tournée !

A l’entame de cette tournée de quatre jours à Kayes, Moussa Mara a fait une première escale à Diéma. Là-bas, il a rendu visite aux notabilités. Après les salutations d’usage des autorités administratives et coutumières, Moussa Mara a animé une conférence débat grand public sur les enjeux de la transition et les perspectives d’un Mali nouveau. Des échanges très riches avec les autorités locales, les partis politiques, la jeunesse et les femmes sur les questions de gouvernance, de sécurité, d’éducation, d’emploi bref de développement local et national.

Après Diéma, Moussa Mara s’est rendu dans le cercle de Bafoulabé, situé sur le fleuve Sénégal, dans la région de Kayes. La visite a porté sur les salutations des notabilités de Sélinkégny, Mahina et la ville de Bafoulabé. Ensuite, et comme à Diéma, le président de Yèlèma a animé une conférence débat autour des sujets cruciaux de la transition. Des échanges clairs et directs avec les partis politiques, la société civile et les autorités locales du cercle de Bafoulabé sur la gouvernance, l’éducation, la sécurité et l’emploi des jeunes ont mis fin cette étape.

Dans le cercle de Yélimané, situé au nord de la région de Kayes, vers la frontière mauritanienne, Moussa Mara a effectué des salutations d’usage aux autorités administratives et traditionnelles de la ville. A la différence de Diéma et Bafoulabé, la visite de Yélimané a été effectuée au plus près des populations. C’est ainsi que tour à tour, les communes de Guidime, Toya, Tambacara et Djongaga, ainsi que les villages de Yaguine, Komeolou et Guify ont reçu la délégation de Moussa Mara autour des questions d’intérêt national ou local.

Dans la matinée de la quatrième journée de sa tournée régionale, Moussa Mara a effectué des visites aux autorités coutumières et à certaines personnalités de la ville de Kayes, avant d’animer une émission radio et échanger avec les responsables locaux du parti Yèlèma. L’hôte a animé, dans l’après-midi, une conférence grand public avec les forces vives de Kayes. Les échanges ont porté sur plusieurs thématiques comme la gouvernance, la sécurité, l’éducation et l’insertion socioprofessionnelle des femmes et des jeunes. Une conférence de presse avec les journalistes locaux a clôturé les activités de la journée.

En fin de tournée régionale, Moussa Mara a rendu une visite à l’hôpital mère enfant de Kayes Bongourou, un ouvrage entièrement réalisé par de bonnes volontés venant du Canada et qui a coûté plusieurs milliards de Fcfa. Cet établissement sanitaire de niveau international relèvera considérablement l’offre de soins dans la région et profitera sans doute aux populations riveraines du Sénégal et de la Mauritanie, en plus de celles de Kayes. Il reste à l’Etat malien de conclure une convention avec cette structure permettant de l’accompagner au bénéfice des citoyens et aussi de l’inclure dans le dispositif sanitaire national.

Joint par téléphone, le président Mara s’est dit satisfait de cette tournée au regard de l’intérêt que les populations y ont accordé. Aussi, elle lui a permis d’expliquer certains concepts et décisions de la transition, la situation sécuritaire, et sa vision en tant qu’homme politique. Quant aux demandes de la population, il a promu d’informer qui de droit. Car, n’étant pas aux affaires, il ne peut que renforcer son projet de société avec et informer les décideurs, a-t-il conclu.

André Traoré

Commentaires via Facebook :