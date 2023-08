Le BPN du RPM insiste : Le 1er Congrès Extraordinaire aura lieu ce week-end au CICB

Malgré les dissensions, le bureau politique national du Rassemblement pour le Mali persiste et signe que le premier congrès extraordinaire se tiendra ce week-end à Bamako. Il justifie et signe la décision en affirmant que ce sont plus de 75 sections du RPM qui se sont prononcées en faveur de l’organisation de ces assises. Toujours selon le BPN, c’est une demande largement au-dessus des deux tiers recommandés par l’article 30 des statuts pour la tenue d’un congrès extraordinaire. Outre, les initiateurs justifient la convocation des dites assises en arguant qu’elles sont une recommandation du verdict de la section judiciaire de la Cour Suprême qui a renvoyé la tendance Bocary Treta et le Collectif pour la défense des statuts et règlement intérieur du RPM (CDSRI-RPM) dirigé par Me Baber Gano.

La justice, en annulant la résolution générale issue du comité central des 28 et 29 décembre 2021 et de la recommandation spéciale adressée au président du parti, a renvoyé les militants des tisserands à un nouveau congrès pour élire les nouveaux dirigeants à la tête du parti. Selon le parti des tisserands, ces assises sont conformes à la demande de la justice, les statuts et la demande de certains cadres qui exigeaient la convocation d’un congrès. Des réunions des sections à l’intérieur et à l’extérieur du pays ont permis de fixer les dates du congrès pour doter le parti des tisserands des organes statutaires. Ainsi les Secrétaires Généraux ont décidé de la mise en place d’une commission nationale d’organisation dudit congrès dirigée par l’honorable Boubacar Touré, ex député de Niono et ancien chef de cabinet du président feu Ibrahim Boubacar KEÏTA.

Après une première réunion la commission nationale d’organisation qui est composée de six sous commissions est à pied d’œuvre pour la réussite du 1er congrès extraordinaire du RPM. «Les délégués viendront de partout au Mali et de 33 pays à travers le monde pour prendre part à ce grand rendez-vous des tisserands placé sous le signe de la cohésion », se défend les initiateurs du congrès, ajoutant qu’à l’issue de ce congrès extraordinaire, le RPM se dotera d’un bureau politique national et d’autres organes statutaires pour le fonctionnement normal du parti.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

