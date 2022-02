Comme j’ai pour habitude de le dire, nul ne peut faire l’unanimité sur terre car les deux plus grands envoyés de Dieu (Jésus Christ et Mahomet) qui constituent les deux grandes et influentes religions dans le monde sont eux aussi soumis à des critiques et même parfois les plus virulentes.

Aujourd’hui cette formule s’applique parfaitement à la transition malienne qui est en proie aux critiques de toutes sortes comme le disait Ferdinand Alquié sur la philosophie par ses détracteurs qui veulent la voir sombrer ou dégager.

Pour cela, ces derniers sont prêts à tout pour mettre des bâtons dans leurs roues, afin qu’ils dégagent.

Malheureusement, tous ne sont pas dans des voies légales et légitimes, ils veulent créer le chaos ou passer par des chemins injustes.

Alors le Premier malien Kokala Choguel Maïga ayant conscience de tout cela ne manque pas de le rappeler quand il peut.

Cette fois ci, sur un ton ferme, il n’a pas manqué de le dire à une délégation venue du Sénégal pour témoigner leur soutien qu’il ne laissera personne détruire la transition et la nation malienne.

Autrement dits, tous ceux qui souhaitent le pire pour eux échoueront dans cette œuvre.

