Né vers 1975 à Mogola dans la commune rurale de Souba, cercle de Ségou, Me Bamody Fofana, puisqu’il s’agit de lui, après ses brillantes études primaires dans son village natal de 1983 à 1989, où il décrocha le certificat d’études primaires, fut transféré à l’école fondamentale de Missira 3 second cycle (Bamako).

Son brillant parcours dans cet établissement fut remarquable et resté dans la mémoire de toute une génération d’élèves, d’enseignants et d’autorités scolaires du cycle normal de 1989 à 1992 à Missira, 3ème second cycle. Où il a toujours eu, tous les ans, le prix de l’excellence en fin d’année scolaire dans toutes les disciplines.

Orienté en 1993 au lycée Bouillagui Fadiga, l’élève fera ses preuves à la section Sciences humaines où il fut toujours premier de classe et de section pendant tout son cycle secondaire normal de 1993 à 1996, l’année où il obtient le Baccalauréat avec mention Bien

Admis à l’Université du Mali, il fut orienté à la filière Sciences juridiques, première promotion, où il est sorti avec une maîtrise en droit, carrière judiciaire en 2001. C’est en 2004 qu’il obtient le certificat d’aptitude à l’exercice de la profession d’avocat (Capa) lors d’un concours très serré de quatre (4) admis sur des milliers de candidats.

Exceptionnel parcours scolaire et universitaire car n’ayant repris aucune classe depuis son inscription à l’école française, Me Bamody Fofana incarne aujourd’hui le changement tant souhaité par les populations de la rive gauche de Ségou. C’est pourquoi d’ailleurs, sa candidature a été sollicitée par ces mêmes populations pour siéger à l’Assemblée nationale. Sans se poser de question, le jeune avocat à la cour a répondu favorablement à l’appel.

Avocat de profession, il s’est engagé dans la politique pour l’honneur et le bonheur de la rive gauche de Ségou. L’homme qui ne partage plus sa zone avec aucun autre homme politique, est conscient de l’immensité de la tâche qui l’attend. Et pour relever ce défi, il a besoin du soutien de tout le monde, principalement des populations de la rive gauche de Ségou, à commencer par ceux qui sont installés à Bamako et dans les autres grandes villes du pays. Signalons que Me Bamody Fofana et sur la liste RpDM avec Bakary Diarra ; Allassane Daouda Diallo ; Baba Labass Konaté ; M’Pènè Traoré ; Kadiatou Diarra ; Kadiatou Traoré.

Fombus

