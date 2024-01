Mali : Épanouissement des Maliens établis à l’extérieur : Le gouvernement de la transition multiplie les initiatives

Nos compatriotes vivant a |’étranger sont estimés, aujourd’hui, a plus de 6 millions de personnes. Ils ont apporté au pays prés de 795 milliards de Fcfa en 2023, soit un équivalent de 7% du Produit intérieur brut (PIB). Une attention particulière leur est accordée par le ministère des Maliens établis a |’Extérieur et de l’intégration africaine qui développe des politiques et programmes spécifiques pour les assister et soutenir

Les autorités de la Transition accordent une grande attention aux Maliens établis à l’extérieur, a soutenu le ministre des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher, lors de son passage à l’émission Mali kura taasira saison 2 de l’ORTM. Des réformes et d’autres initiatives sont en cours pour l’épanouissement de la diaspora malienne, a-t-il annoncé.

Nos compatriotes vivant à l’étranger participent quasiment à toutes les entrées d’argent dans notre pays. Ils sont également présents aux grands rendez-vous nationaux. Leur contribution est extrêmement importante sur le plan économique. Le ministre en charge des Maliens établis à l’Extérieur s’en félicite fièrement. Selon Mossa Ag Attaher, l’apport de nos compatriotes vivant à l’extérieur se chiffre à près de 795 milliards de Fcfa en 2023, soit 7% de notre PIB. Au-delà des chiffres, la diaspora malienne investit dans plusieurs domaines comme celui des infrastructures.

Nos compatriotes établis à l’extérieur peuvent encore mieux faire. C’est en cela que le département de tutelle multiplie les efforts. Pour le ministre Mossa Ag Attaher, la diaspora malienne peut et doit investir dans des grands projets de développement économique, notamment dans les domaines industriel et de l’agropastoral. Pour ce, le département projette, en partenariat avec d’autres ministères, d’accorder des facilités aux Maliens établis à l’extérieur qui compétents créent des entreprises dans notre pays. Selon lui, cela est nécessaire pour les inciter à investir dans le pays.

ASSISTANCE RÉGULIÈRE- En 2023, le département en charge des Maliens établis à l’Extérieur s’est beaucoup révélé dans l’assistance de la diaspora malienne en détresse dans des pays de transit. Le ministre est revenu sur ces actions. Certaines sont en réaction avec la politique nationale de migration. Par la détresse, il faut-il entendre parler de nos compatriotes qui, dans leurs parcours migratoires, ont été bloqués dans un pays. Il y a aussi ceux qui ont décidé de retourner volontairement. Selon Mossa Ag Attaher, son département a organisé régulièrement des vols de rapatriement. « Rien que pour les six derniers mois, nous avons rapatrié 6.000 de nos compatriotes en détresse à travers le monde. Cela en partenariat avec l’Organisation internationale de la migration…Nous pouvons avoir parfois 5 à 6 vols par mois», note-t-il.

Le ministre Ag Attaher se dit être très attentif à nos concitoyens confrontés à des situations de détresse comme la privation de liberté. « Partout où nous avons l’écho d’un Malien en détresse (comme en détention, dans un état d’esclavagiste…), nous intervenons à travers nos représentations diplomatiques. à titre d’exemple, tout récemment, sur l’accord du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, le département a pu intervenir en faveur de nos compatriotes en situation tendue en Tunisie», a-t-il déclaré.

Le ministre a également informé que son département est en train de faire le répertoire de tous les foyers de tensions à travers le monde pour venir en aide à nos compatriotes qui sont dans ces zones. Il ajoutera que son personnel s’emploie également à établir le dialogue, à créer la collaboration et le partenariat dans l’optique d’installer des pourparlers afin que la question migratoire ne divise les États. Mais plutôt qu’une jonction de débat et de dialogue soit établie entre les pays concernés. Bref, toutes les stratégies se mettent en place par département des Maliens de l’Extérieur dans le mais d’en finir avec la souffrance des concitoyens et des citoyens d’autres pays qui vivent la même situation.

Au-delà des rapatriements, des actions concrètes sont en cours. Aussi bien sur le plan de réinsertion des compatriotes de retour que des actions globales en faveur des Maliens de l’extérieur. Depuis quelques mois, un vaste programme de construction de 600 logements sociaux qui, normalement au premier semestre 2024, le premier lot sera remis aux bénéficiaires. «Nous invitons nos compatriotes à s’intéresser à ce projet», a lancé Mossa Ag Attaher.

Le processus d’accueil, d’accompagnement et de réinsertion de nos compatriotes de retour est organisé entre le département et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Une fois de retour au pays, ces concitoyens sont logés à la Cité des Maliens de l’extérieur. L’idéal est de récupérer les jeunes de retour tout en leur donnant une chance de réussir dans leur pays à travers le financement de leurs projets. Ces rapatriés pourront aussi se rassembler en groupe autour d’un projet commun. Le département étudie toutes les options tendant vers une meilleure réinsertion socio-économique de nos compatriotes confrontées au rapatriement.

ÉTATS GÉNÉRAUX DES MALIENS DE L’ÉXTERIEUR -La question de migration nécessite de la sensibilisation. «On ne lésine pas sur les moyens au niveau du département des Maliens établis à l’Extérieur», a fait savoir le ministre Mossa Ag Attaher. Bien que la migration soit l’expression de la misère, d’un rêve d’eldorado, de l’espoir de la jeunesse africaine qui est en quête d’un avenir meilleur, son département maintient le volet de sensibilisation. Au regard des dangers qui minent le chemin, Mossa Ag Attaher déconseille les éventuels candidats à la migration irrégulière au profit de la migration régulière.

S’agissant des organisations des Maliens de l’extérieur, le ministre a apprécié une relation de collaboration saine. «Ils participent à toutes nos activités», at-il reconnu. Cela s’est encore révélé lors de la tenue des états généraux des Maliens de l’extérieur qui ont vu la participation de nos concitoyens venant de plus de 50 pays à travers le monde. «C’était un évènement particulier», a-t-il souligné. À travers cette concertation, poursuivra-t-il, les compatriotes de l’extérieur ont exprimé leurs préoccupations. Mossa Ag Attaher a saisi l’occasion pour saluer l’accompagnement du chef de l’état qui a d’ailleurs instruit qu’un cabinet soit mis en place au niveau de la Primature afin de statuer sur les recommandations.

Quant à l’intégration africaine, le ministre a soutenu que le Mali est une nation d’accueil et que les Africains et vivants participent à tous les forums sur cette question d’intégration. Il a annoncé que l’année 2024 sera celle des grandes perspectives avec à la clé plusieurs activités et actions en faveur de nos compatriotes vivants hors du pays. Pour finir, Mossa Ag Attaher a appelé nos concitoyens vivants en Côte d’Ivoire de sortir massivement pour soutenir les Aigles du Mali lors de la Coupe d’Afrique des nations. Cela, dans le fair-play.

Oumar DIAKITE

