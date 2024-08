Mali : Koulouba : Le chef de l’État reçoit une délégation de la Société malienne des sciences appliquées

Après plus de vingt ans d’existence, avec à son actif des «activités formidables», la Société malienne des sciences appliquées réclame, aujourd’hui, sa reconnaissance d’utilité publique.

Ses responsables ont, formellement, soumis cette doléance, hier à Koulouba, au président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, lors d’une audience. C’était en présence du ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Pr Bouréma Kansaye et de son collègue chargé des Maliens établis à l’Extérieur et de l’Intégration africaine, Mossa Ag Attaher.

La Société malienne des sciences appliquées, conduite par son président Mamadou Lamine Doumbia, était venue présenter ses activités au chef de l’État qui vise surtout à soutenir l’enseignement supérieur et la recherche scientifique au Mali. Cela, à travers une multitude d’actions qu’elle mène au quotidien et une grande conférence internationale qu’on appelle le « symposium malien sur les sciences appliquées ». «Nous organisons le symposium tous les deux ans et dont nous avons clôturé la dernière édition, il y a quelques jours», a indiqué le premier responsable de la Société.

Selon Mamadou Doumbia, ce rendez-vous scientifique porte sur différents sujets notamment l’agriculture, de façon générale, la pêche, l’élevage, les sciences sociales, économiques et celles de l’éducation.

Et ce n’est pas tout. L’environnement, l’eau, les sciences fondamentales et appliquées en font également partie. «Le symposium embrasse tous ces sujets qui sont la base du développement d’un pays», at-il fait savoir, soulignant que l’appui que son regroupement a demandé au président de la Transition est sa reconnaissance d’utilité publique.

«Donc, nous avons demandé à ce que cette association soit d’utilité publique pour nous permettre de continuer, de façon pérenne, nos activités», a déclaré Mamadou Doumbia. Il a également exprimé son entière satisfaction au terme de l’audience : « Nous avons très bien apprécié le cadre d’échanges. Le président de la Transition nous a fait part de ses commentaires et suggestions par rapport à ce que nous menons». Aussi, selon lui, le chef de l’État a prodigué des conseils que son regroupement utilisera, à bon escient, pour renforcer tout ce qu’il est en train de faire pour le Mali et l’Afrique.

Bébé DOUMBIA

