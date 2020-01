Après plusieurs prolongations du mandat de la 5ème législature à l’Assemblée nationale, l’horizon se dégage au Mali pour la tenue des nouvelles élections législatives au plus tard mai 2020.

– Maliweb.net – L’une des résolutions phares du dialogue national inclusif, de décembre2019, était la tenue des élections législatives dans l’ensemble du territoire avant le 2 mai prochain. Le ministère chargé de l’Administration territoriale et de la décentralisation serait entrain de tout mettre en œuvre pour honorer cette recommandation avant l’arrivée de la date décisive. Des sources proches du ministère de l’administration territoriale annoncent que le collège électoral sera convoqué au plus tard le 20 janvier 2020. Des dispositions importantes sont entrain d’être prises par les autorités chargées de l’organisation des élections dans ce cadre. Conformément à l’Article 86 de la nouvelle Loi électorale : « Les électeurs sont convoqués et la date du scrutin est fixée par décret pris en Conseil des Ministres et publié au Journal Officiel soixante (60) jours au moins avant la date du scrutin (…) »

Les organisations de la société civile, notamment le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM), exprime déjà leur satisfaction par rapport à la Résolution du Dialogue national inclusif recommandant la tenue de ce scrutin à court terme. Pour le POCIM, cette résolution permettra de disposer d’une Assemblée Nationale légale et légitime en République du Mali. Malgré les contestions de certains partis politiques et des mouvements politiques le mandat des députés a été prorogé deux fois par le gouvernement.

A chaque fois, le gouvernement a évoqué des raisons de sécurité qui empêche la tenue des scrutins sur l’ensemble du territoire. Avec la tenue du dialogue national inclusif qui a vu la participation des groupes armés du nord, un consensus semble se dessiner pour la tenue des élections législatives.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

