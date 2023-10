Mali : L’alliance ‘’ EDR, AREMA et MME’’ approuve et soutient la décision de report de la présidentielle de 2024

Lors d’un point de presse organisé, le week-end, à Bamako, les responsables du parti Espoir pour la Démocratie et la République, l’alliance pour la Refondation du Mali et le Mouvement Mali-Espoir ont annoncé leur soutien à la décision du gouvernement de transition de reporter la présidentielle de février 2024.

Les responsables de ces trois organisations ont annoncé dans une déclaration commune à la surprise générale de tous leur ‘’approbation et soutien’’ à la décision prise par le gouvernement de ‘’ reporter légèrement’’ la présidentielle. « Il est évident que l’adoption des mesures correctives des problèmes techniques constatés, requiert nécessairement des délais raisonnables pour permettre une meilleure organisation du scrutin présidentiel en vue de le rendre plus crédible, transparent et sincère, tel que certains partis et mouvements politiques dont les nôtres l’avaient proposé », a déclaré le Pr Salikou Sanogo, président du nouveau Parti Espoir pour la Démocratie et la République (EDR). Pour ce parti réputé proche au premier ministre de transition, ‘’ la bonne organisation du scrutin présidentiel nous évitera d’éventuelles crises post électorales dont les conséquences seront néfastes à la réalisation efficiente du vaste chantier de sécurisation, de réconciliation et de refondation de notre État’’. En début de semaine dernière, le ministre porte-parole du gouvernement, le Col Abdoulaye Maïga, a annoncé le report de la présidentielle en évoquant ‘’ des raisons techniques’’ liées aux difficultés d’accès au code de la base des données du Recensement Administratif à Vocation d’état civil (RAVEC) par le prestataire IDEMIA, une société française

Cette alliance des trois organisations politiques adhérent aux ‘’ raisons techniques ‘’ évoquées par le gouvernement pour reporter le scrutin ont rappelé la double crise postélectorale de 2018 et de 2020. Pour elle, il est nécessaire que les autorités de transition puissent œuvrer à réussir le processus de refondation de l’État afin que le pays renoue progressivement et définitivement avec la paix, la sécurité et du développement.

Nouvelle date électorale

Les auteurs de la déclaration de soutien à la décision du gouvernement restent attacher à un retour à l’ordre constitutionnel. Ils disent accompagner les autorités de la transition dans leur ferme volonté d’organiser un scrutin présidentiel transparent, crédible et sincère. Pour ce faire, les trois organisations politiques ont invité les autorités de la transition à poursuivre ‘’ les consultations habituelles’’ avec toutes les parties prenantes des élections afin de parvenir à une nouvelle date.

Au Mali, la décision du gouvernement de reporter la présidentielle a été largement critiqué par les partis politiques. Beaucoup de responsables politiques estiment que les motifs avancés par le gouvernement pour justifier cette décision sont loin d’être valables.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

