Mali : Le Premier ministre réitère son appel au dialogue

Le chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, s’est rendu hier samedi au chevet des blessés à l’hôpital Gabriel Touré, et a visité l’Assemblée nationale et l’ORTM, pour constater les dégâts causés par les manifestants. Ce dimanche, il a appelé au calme et au dialogue sur le compte Twitter de la Primature.

« Les désaccords passionnés qui se règlent dans la rue se transforment malheureusement en affrontements physiques qui endeuillent tous les Maliens, et engendrent des dégâts matériels qui nous pénalisent tous en tant que Nation.

Eu égard au lourd tribut déjà payé par des civils innocents et par nos FDS (Forces de défense et de sécurité) sur l’ensemble de notre territoire, je lance un appel au calme et réitère ma volonté à favoriser le dialogue et la compréhension entre Maliens » a indiqué le Premier ministre.

