Meeting de soutien au CNSP : Le M5RFP se pose en principal allié de la junte

Le mouvement du 5 juin Rassemblement des forces Patriotiques a encore mobilisé des milliers de maliens à la place de l’indépendance pour fêter le départ du Président de la République IBK suite à l’intervention du Comité National pour le Salut du Peuple, CNSP, un regroupement d’officiers. Ce meeting géant est sans nul doute un soutien tacite à la junte militaire qui a parachevé le combat patriotique du peuple malien.

C’est dans une ambiance des grands jours que des milliers de partisans du M5RFP se sont donnés rendez-vous à la place de l’indépendance de Bamako pour soutenir les militaires qui ont mis fin à sept ans de souffrance du peuple en arrêtant IBK. De l’autorité morale du M5 RFP l’imam Mahmoud Dicko en passant par Modibo Sidibé, ChoguelMaiga, Me Mohamed Ali Bathily, MountagaTall, Mme SyKadiatouSow, Issa Kaou Djim, jusqu’à NouhoumSarr, Me Demba Traoré et autres Clément Dembélé, pour ne citer que ceux-ci, ils étaient tous présents les leaders du M5 pour féliciter les militaires putschistes et remercier le vaillant peuple pour sa détermination jusqu’à l’atteinte de l’objectif final qui était le départ d’IBK.

Prenant la parole à tour de rôle, les leaders du M5 se sont réjouis de la tournure des événements le mardi 18 Août 2020 qui a vu la chute du président de la République. Pour les intervenants, l’armée n’a fait que parachever le noble combat du peuple parce qu’elle est partie intégrante de ce même peuple. Au cours de ce meeting, deux temps forts ont marqué les esprits, c’est l’intervention de l’imam Dicko et la présence remarquée d’une forte délégation de la junte conduite par le colonel MalickDiaw, numéro 2 de la junte.

L’imam Mahmoud Dicko a dans une brève intervention remercier le peuple pour sa victoire, avant de demander à tous les maliens de se donner la main. Il a exhorté le peuple au pardon et à s’accepter mutuellement. Quant à la junte par la voix de son porte-parole, elle a reconnu en le M5 RFP la paternité de la victoire. Pour le porte-parole du CNSP, le M5 est représentatif du peuple et dit disposer à travailler avec le Mouvement.

En somme, le M5 RFP est la nouvelle majorité, celle d’IBK doit désormais se considérer comme la nouvelle opposition. Donc, le CNSP doit avoir comme principal allié le M5RFP. L’ossature de la Transition doit être constituée par le M5 RFP et le CNSP.

Youssouf Sissoko

