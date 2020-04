Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé une batterie de mesures dans le cadre de la lutte contre les effets de la pandémie. Nous avons recueilli les réactions de certains membres de la classe politique

Oumar Ibrahima Touré, président de l’APR : «Les mesures annoncées vont dans le sens de nos attentes»

Un discours à hauteur de souhait et de situation. Il fallait des mesures fortes et je pense que la quinzaine annoncée par le président de la République vont dans le sens de nos attentes. Comme vous le savez bien, le coronavirus constitue une menace mondiale, d’où le mot pandémie justement. Notre pays a été relativement épargné durant un moment, avant d’être touché. Aujourd’hui, nous devons plus que jamais nous mobiliser pour faire face à l’épidémie.

Outre les mesures d’allègement annoncées par le gouvernement, chacun doit, à son niveau, respecter les conseils, recommandations et gestes édictés par les services compétents. En tant qu’ancien ministre de la Santé, je sais bien qu’un tel défi ne peut se relever que dans l’union, la synergie des efforts et surtout le sens de la responsabilité. Chacun peut y contribuer positivement. Nous devons surtout tirer les leçons positives de cas de pays qui ont pu, à temps, endiguer la propagation du virus. Et tout démontre que la meilleure manière de faire face, c’est d’oeuvrer à ce que la contagion n’atteigne une certaine proportion, laquelle sera difficile à maîtriser.

C’est la raison pour laquelle, nous devons tous nous montrer responsables. Cela passe par le respect, comme je l’ai dit, des recommandations mais aussi par l’information. Quand nous pourrons circonscrire les premiers foyers, c’est ainsi que nous pourrons éviter une situation catastrophique comme dans certains pays.

Niankoro Yeah Samaké, président d’honneur du PACP : «L’enveloppe de 500 milliards de FCFA pourrait suffire»

Je salue vivement l’adresse à la Nation du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta sur le Covid-19. Cette sortie répond, à point nommé, aux besoins du peuple malien de voir à l’avant-garde de ce combat contre cette pandémie, le chef suprême des Armées et chef de l’État.

Comme nous l’avons toujours souhaité, la communication sur une situation aussi gravissime doit être portée par le président de la République. Donc, le président Keïta s’est retrouvé encore auprès et au chevet du peuple malien. Depuis quelques mois, déjà trois sorties, cela est nouveau. Depuis son premier mandat jusqu’à aujourd’hui, rarement le président de la République s’est autant rapproché du peuple malien. Ce rapprochement a toujours été voulu par le peuple malien et nous le saluons.

Les mesures édictées sont bonnes dans l’ensemble. Je trouve que l’enveloppe de 500 milliards de Fcfa, qui n’est pas du tout petite, pourrait largement servir à amortir la crise économique et les besoins économiques que pourrait poser la pandémie. Le président de la République a été très grave, son langage corporel était à la hauteur de la situation. Et le port du masque par le chef de l’État était une grave indication. Le peuple malien a pris la mesure de la gravité de cette pandémie. Le chef de l’État s’est élevé au rôle de père de la Nation, au rôle de conseiller et sa sympathie était sincère.

