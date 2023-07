Moussa Alassane Diallo est le nouveau ministre de l’Industrie et du Commerce. Le natif de Ségou (né le 20 avril 1957) était, jusqu’à cette nomination comme ministre, le président du conseil d’administration de la Banque nationale de développement agricole du Mali (BNDA).

Il a fait toute sa carrière au sein de cette banque qui l’a recruté en 1985, nanti d’un diplôme d’ingénieur et du génie rural obtenu en 1983 à l’Institut polytechnique rural de Katibougou. Moussa Alassane Diallo avait été accepté par cet établissement après son admission au baccalauréat (sciences biologiques), session de juin 1979.

Une fois engagée par la BNDA, il enchaine les formations : spécialisation sur le financement de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat en 1988 au Centre ouest-africain de formation et d’études bancaires de la Bceao, spécialisation sur la régulation du marché céréalier. Et en 1993, il se rend à Paris pour une formation académique à l’Institut technique de banque du Conservatoire national des arts et métiers.

Moussa Alassane Diallo a gravi tous les échelons au sein de la banque agricole. Il en était le président du conseil d’administration depuis décembre 2017, après avoir occupé le poste de président directeur général et celui d’administrateur pour le compte de l’état du Mali. Au contraire, entre 1996 et 2006, il était le directeur du département du réseau et de l’exploitation de la BNDA. Moussa Alassane Diallo a également dirigé le service exploitation (1992-1996) et l’agence BNDA de Fana (1990-1992). Précédemment, il était, de 1987 à 1988, chargé du financement de la commercialisation des céréales et du suivi des prêts impayés.

Moussa Alassane Diallo a subi le rayonnement de la banque agricole. Le changement du système d’information de la BNDA (passage au progiciel SAB) ainsi que le passage de la gestion manuelle des dossiers de crédit à l’informatique, sont à son actif. Il a également participé à l’élaboration de tous les Plans de développement de la Banque, au nom de laquelle il fut membre de plusieurs comités dont celui du Fonds auto-renouvelable pour l’emploi, de la surveillance du Projet de l’élevage Mali Nord-est et d’évaluation de l’Agence pour la promotion des filières agricoles.

Par ailleurs, Moussa Alassane Diallo a été président de l’Association professionnelle des banques et établissements financiers du Mali, celle de l’Uemoa et deux fois président de la zone Afrique de l’Ouest francophone de l’Association africaine de crédit rural et agricole . En outre, il fut vice-président du Conseil national du patronat du Mali.

Rédaction Bailleur

