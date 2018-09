Après avoir installé le président réélu dans ses fonctions, le président de la Cour Suprême, Nouhoum Tapily a égrené quelques défis qui l’attendent. Des défis qui ont pour nom : la préservation de l’indépendance et de la souveraineté du Mali, la résolution de la crise sécuritaire, la restauration et la consolidation de l’Etat de droit, la construction d’une vraie justice indépendante. Aussi, il a appelé tous les Maliens à l’union, à se donner la main afin de sauver le patrimoine commun : le Mali. Extrait de son intervention.

«Excellence Monsieur le président de la République, je ne doute point que vous entendiez, avec l’aide de toutes les Maliennes et tous les Maliens en votre qualité de président de la République, vous acquitter de ce devoir sacré que vous impose la Constitution à savoir, veiller au respect de notre Loi fondamentale, à la préservation de l’indépendance, de la souveraineté, de la sécurité et de l’unité nationale.

La crise sécuritaire que traverse notre pays a fortement ébranlé la cohésion sociale. Les défis restent nombreux et variés. Il vous faut agir sur tous les segments de notre société pour construire la paix, restaurer la cohésion sociale et promouvoir le développement.

Un des défis demeure la restauration de l’autorité de l’Etat à travers la présence effective des pouvoirs publics et tous les services sociaux de base sur toute l’étendue du territoire. L’atteinte d’un tel objectif commande la compréhension et l’engagement civique de tous nos compatriotes, sans exclusive. À cette fin, l’esprit de dialogue qui vous anime, doit se poursuivre avec toutes les composantes de la nation.

La consolidation de l’Etat de droit et de la démocratie qui est une quête permanente des sociétés modernes, me semble aussi un défi majeur sur lequel, l’accent doit être mis au cours de ce quinquennat.

La justice, pilier essentiel de l’Etat de droit, est aussi en construction. Elle est le reflet de la société qui l’engendre. Elle a besoin d’être rassurée, modernisée et sécurisée. Elle doit requérir la plus grande attention de tous nos concitoyens et des plus haute autorités, particulièrement de vous-mêmes, Excellence monsieur le président de la République. Bien que négativement impactée par la crise sécuritaire, l’institution judiciaire jouera néanmoins, toute sa partition dans l’exaltante œuvre de construction nationale.

La volonté inébranlable du peuple malien et le concours des pays amis et de la communauté internationale nous ont permis de surmonter de nombreuses difficultés. Nous devons travailler à consolider nos acquis et à persévérer dans l’effort. C’est cet esprit qui doit nous inspirer chaque instant. L’œuvre de construction nationale devra être collective et c’est à cette seule condition que notre pays avancera vers le progrès, le mieux vivre, le mieux-être, bref, le bonheur. Chaque malien et chaque malienne devra s’y engager dans le respect de nos valeurs communes partagées et de celui de l’Etat de droit. Nous devons avoir confiance à notre capacité de transcender nos difficultés afin de nous projeter vers l’avenir. La consolidation de la paix est aujourd’hui l’immense tâche à laquelle chaque acteur doit se dédier. J’en appelle à l’esprit patriotique au sens de l’honneur et à la capacité mémorielle de tous les Maliens de l’intérieur comme de l’extérieur, du nord comme le sud, en passant par le centre, de l’est comme de l’ouest, y compris nos honorables hôtes afin que le démon de la division, de la stigmatisation et de l’intolérance ne vienne ternir la glorieuse et pluriséculaire renommée de notre territoire commun, de notre pays et de notre peuple. Souvenons-nous de ce que furent nos ancêtres, de ce qu’ils furent, pour mieux consolider notre présent pour bâtir un avenir dans une communauté de destin…».

Le président de la Cour Suprême a conclu en demandant au président réélu de conduire, au cours de ce mandat, le Mali vers la paix la stabilité sociale, la concorde entre tous ses fils et toutes ses filles, la prospérité et tout simplement le bonheur des Maliens.

Source : Le Serment Du Mali

