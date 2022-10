Le M5-RFP Malikura, branche Koniba Sidibé du M5-RFP composée de Mme Sy Kadiatou Sow, Modibo Sidibé, Me Mohamed Aly Bathily, Cheick Oumar Cissoko entre autres, a tenu une conférence de presse hier à la Maison de la Presse. Le directoire s’est prononcé sur les questions phares de l’actualité politique de la Transition.

A propos des militaires ivoiriens au Mali, M5-RFP Malikura a dit que cette question est à l’origine d’une tension dans la sous-région qui n’est bonne ni pour le Mali en situation de grande fragilité, ni pour la Côte d’Ivoire, ni pour la sous-région. Une sous-région déjà confrontée à une grave crise sécuritaire et économique, disent-ils.

Selon eux, tout espoir de sortie de cette crise passe par une collaboration étroite et une solidarité forte entre les dirigeants de ces pays. « Le CS M5-RFP MK souhaite vivement la libération des militaires ivoiriens le plus tôt possible pour aller à l’apaisement. Ce souci d’apaisement est une forte demande des populations maliennes qui voient en la RCI un pays frère où vivent 4 millions de Maliens et un partenaire économique majeur du Mali », ont-ils déclaré. « C’est une demande exprimée publiquement par de nombreux acteurs du Mali et de la sous-région », estiment les membres du comité stratégique.

Après les militaires ivoiriens, les responsables du M5 ont donné leur point de vue sur la situation tendue entre la chaine d’information Djoliba-TV et la Haute Autorité de la Communication (HAC). A les en croire, des menaces pèsent de plus en plus sur la liberté d’opinion et d’expression. Des menaces graves (jusqu’à la menace de mort) proférées sur les réseaux sociaux et dans la presse régulièrement à l’encontre d’auteurs d’opinions critiques sur la gouvernance du pays sans aucune réaction de la justice.

Ils ont affirmé que la liberté de la presse a été menacée par la récente réaction de la HAC à un éditorial du journaliste Mohamed Halidou Attaher. Pour eux, cet édito ne comportait aucun manquement répréhensible. Ils ont conclu en invitant la justice à une réaction dissuasive de la justice contre les auteurs de ces menaces sur les réseaux sociaux et la HAC à faire de même par une régulation efficace des médias sans enfreindre à la liberté de la presse.

Koureichy Cissé

